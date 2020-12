Amazon Prime Video komt eindelijk naar Sky Q - plus Now TV komt ook naar Fire TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky en Amazon hebben een overeenkomst getekend waardoor Amazon Prime vanaf vandaag op Sky Q-boxen wordt uitgerold. Omgekeerd zal Skys Now TV-app vanaf vandaag ook op Fire TV-apparaten verschijnen.

Beide apps zijn lang verwacht, inderdaad, het Pocket-lint-team besprak inderdaad pas onlangs hoe het ontbreken van Prime Video negatief was in termen van Sky Qs ambitie om een one-stop tv-bestemming te zijn.

De deal is pan-Europees, dus Prime Video komt vanaf vandaag naar Sky Q-apparaten in het VK, Ierland, Italië, Duitsland, Sky Ticket-apparaten (het Duitse equivalent van Now TV), Now TV-apparaten in het VK, Ierland en Italië en de Sky X video-over-IP-service in Oostenrijk.

"Sky Q-klanten krijgen dit jaar een vroeg kerstcadeau op hun dozen in de vorm van Amazon Prime Video", zegt Sky-chef Stephen van Rooyen. "Amazon Prime Video-tv-programmas, films en meer staan naast Sky Originals en Netflix, evenals apps zoals Disney +, BBC iPlayer, Fiit en nog veel meer. Hierdoor heb je nog gemakkelijker toegang tot alles wat je leuk vindt, op één plek. . "

Nu zal tv vandaag in het VK uitrollen op Fire TV Sticks van de huidige generatie, waaronder Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e en 4e generatie) en Fire TV Stick 4K. Andere apparaten worden vanaf begin 2021 ondersteund, waarna de app naast het VK ook in Ierland, Duitsland (Sky Ticket) en Italië wordt gelanceerd.

"Het is nu nog gemakkelijker geworden voor klanten om te genieten van het beste entertainment op Fire TV-apparaten", zegt Emma Gilmartin, hoofd van Fire TV, Europa. "Met de lancering van Now TV op onze Fire TV-apparaten, zijn we verheugd om de meest spraakmakende en bekroonde tv-series, films en sport, allemaal in de gemakkelijke en intuïtieve Fire TV-ervaring. "

Beide partijen lijken erg blij met de aankondiging, net als de vice-president van Prime Video, Jay Marine, die het goede punt maakt dat de aankondiging ideaal is getimed voor de jaarlijkse reeks Premier League-wedstrijden van Prime Video .

"Het is een perfect moment voor Sky-klanten om bij te praten over onze bekroonde Prime Video tv-shows, films en live sport, waaronder exclusieve live-uitzendingen van Prime Video van meer dan 20 Engelse Premier League-wedstrijden in december. Plus, met de lancering van Now TV on Fire Tv - klanten in het VK hebben het nog nooit zo goed gehad als het gaat om het kiezen van wat ze willen kijken, hoe ze ook kijken. "

Geschreven door Dan Grabham.