De Discovery + -app wordt 12 maanden gratis gelanceerd op Sky Q

(Pocket-lint) - Discovery + is het nieuwe huis van Discovery met on-demand content, nu live in het VK.,

De app is gedurende 12 maanden zonder extra kosten beschikbaar voor bestaande Sky Q-abonnees, hoewel er geen indicatie is van wat er aan het einde van die periode zou gebeuren - waarschijnlijk zal het eindigen als een aanvulling op uw bestaande abonnement.

Er is originele content beschikbaar op de service - 80 uur aan exclusieve Discovery + shows, waaronder Joe Exotic: Tigers, Lies & Cover Up, Chasing Ocean Giants, Salvage Hunters en 90 Day Fiancé. De service biedt boxsets en doorlopende premiers, evenals alle inhoud die u kunt gebruiken uit Discovery, TLC, Quest, Food Network, Animal Planet, DMax, Discovery Science, Discovery History en meer.

Om te beginnen kun je Get discovery plus zeggen in je Sky Q-stemafstandsbediening of ga je gewoon naar je Apps-scherm waar het zal verschijnen naast YouTube, BBC iPlayer, Disney +, Netflix, Fiit en anderen. Wanneer u zich aanmeldt voor discovery + via Sky, moet u uw account online activeren via de Discovery-website en inloggen met uw Sky ID om deze te verbinden met een Discovery-account (ja, u moet een ander wachtwoord aanmaken).

U kunt Discovery + -inhoud bekijken op al uw Sky Q-boxen, inclusief miniboxen.

Geschreven door Dan Grabham.