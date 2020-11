Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De uitrol van Sky gaat snel door met de bevestiging dat ten minste 40 Sky Cinema-films op tijd voor Kerstmis beschikbaar zullen zijn in 4K HDR op Sky Q.

Bovendien zal het gemakkelijker zijn om te zien welke beschikbaar zijn met technologie met een hoog dynamisch bereik dankzij een nieuwe "HDR" -identificatie op de startpagina van elke film of tv-show. Het wordt weergegeven als een Sky Q-box HDR-compatibel is, evenals de tv.

De 4K HDR-films verschijnen vanaf 9 december op in aanmerking komende Sky Q-boxen . Klanten hebben natuurlijk ook een abonnement op Sky Cinema nodig.

De aanstaande line-up omvat de Back to the Future-trilogie, Le Mans 66, alle acht Harry Potter-films en de première van Bad Boys For Life.

Nieuwe tv-series die in HDR komen, zijn onder meer de finale van Tin Star, Gangs of London en Chernobyl.

Sky vertelde Pocket-lint ook dat toekomstige Sky Store-films beschikbaar zullen zijn in HDR en dat sportverslaggeving zich uitstrekt tot het 2020/21 Premier League-seizoen.

Andere toevoegingen aan de Sky Q-ervaring zijn onder meer bescherming tegen weersinvloeden, waardoor gebruikers inhaal- en on demand-inhoud kunnen blijven bekijken, zelfs als er momenteel geen satellietsignaal is vanwege slecht weer. Spraakgestuurd zoeken voegt nieuwe opdrachten toe, zoals "wat moet ik kijken?" die een pagina oproept op basis van uw favorieten, recent bekeken programmas en aanbevolen shows. En ouders kunnen individuele apps achter een pincode plaatsen om ongepaste toegang te voorkomen.

Sky Go zal ook worden aangepast, met nieuwe videoshorts voor meerdere sporten, waaronder voetbal, F1, golf, cricket en boksen. En er zal toegang zijn tot Sky Sports-kanalen met rode knoppen.

"We blijven nieuwe functies toevoegen aan Sky Q en Sky Go, met bijna elke week updates, zodat je Sky TV-ervaringen nog beter worden", aldus Fraser Stirling, Group Chief Product Officer van Sky.

"U kunt meer tv en films kijken in verbluffende HDR-beeldkwaliteit, persoonlijk worden met gesproken zoekopdrachten, overal genieten van meer sportieve actie met Sky Go en meer vinden van wat u leuk vindt op onze eenvoudige startpagina."

Geschreven door Rik Henderson.