(Pocket-lint) - Sinds de pandemie in het VK begon en maatregelen voor sociale afstand werden ingevoerd, gaat het Premier League-voetbal gewoon door, maar zonder fans in de stadions.

Dat resulteerde erin dat alle resterende armaturen van het seizoen 2019/20 op televisie werden uitgezonden - sommige zelfs op terrestrische tv. En dat werd verlengd tot de eerste maand van het nieuwe seizoen.

De Premier League heeft echter besloten om niet door te gaan met het gratis beschikbaar stellen van alle wedstrijden (of als onderdeel van een regulier Sky Sports, BT Sport en / of Amazon Prime-abonnement).

In plaats daarvan zijn wedstrijden die nog niet op tv zijn gepland in oktober alleen pay-per-view beschikbaar, waarbij alle niet op televisie uitgezonden games beschikbaar zijn voor £ 14,95 per wedstrijd op Sky Sports of BT Sports Box Office-services.

Naar verluidt zullen noch Sky noch BT hiervan profiteren, aangezien het geld naar de clubs zelf gaat om hun financiële situatie te verbeteren, terwijl ze geen betalende fans kunnen toelaten. Dit is nadat alleen al in de laatste transferperiode meer dan £ 1 miljard werd uitgegeven door Premier League-clubs.

Volgens de competitie zal het een tussenoplossing zijn terwijl het "zich blijft inzetten voor de veilige terugkeer van fans zo snel mogelijk".

Topkenner van Sky, Gary Neville, tweette dat "dit echt een slechte zet is van de Premier League".

Dit is echt een slechte zet van de @premierleague om £ 14,95 in rekening te brengen voor losse wedstrijden die 6 maanden gratis zijn vertoond! - Gary Neville (@ GNev2) 9 oktober 2020

Geschreven door Rik Henderson.