Sky Q heeft nu Netflix in HDR, met de belofte van binnenkort nog meer HDR-content

(Pocket-lint) - Na lang wachten heeft Sky eindelijk High Dynamic Range ( HDR ) uitgerold naar geselecteerde shows op zijn Sky Q-platform en de omroep heeft nu ook ondersteuning voor HDR op Netflix aangekondigd.

Netflix HDR wordt vanaf vandaag uitgerold naar Sky-klanten en is medio november voor iedereen beschikbaar.

Om HDR op Sky Q te krijgen, heb je een HDR-tv en een HDR-ready Sky Q-box plus een Ultra HD-compatibel abonnement nodig. Om Netflix in HDR te krijgen, heb je Netflix Premium nodig.

Sky begon in mei met het leveren van HDR-content via Sky Originals - Skys eigen shows. Sky zegt nu dat er de komende maanden nog meer van deze shows zullen zijn, waaronder Patrick Melrose en Code 404, plus Sky Nature toont Americas Wild Border en A Bees Diary in november.

HDR is ook beschikbaar op geselecteerde Disney + -films en -shows in HDR - hiervoor heb je natuurlijk het aparte Disney + -abonnement nodig.

Om Disney + HDR op Sky Q te bekijken, heb je een Disney + -abonnement nodig

Sky Cinema zal naar verwachting aan het einde van het jaar beginnen met het vertonen van HDR-films. The Secret Garden wordt de eerste originele Sky Cinema-film die beschikbaar is in HDR, zegt het bedrijf.

Sport in HDR komt ook in 2021 - waarschijnlijk te beginnen met de Olympische Spelen in Tokio via BBC iPlayer.

Geschreven door Dan Grabham.