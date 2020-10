Sky Q krijgt de Fiit-app om u te helpen thuis te trainen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft de Fiit-app toegevoegd aan zijn Britse Sky Q- boxen om klanten te helpen thuis te trainen.

Fiit biedt meer dan 600 on-demand fitnesslessen en is beschikbaar op meerdere platforms, waaronder Android en iOS. De toevoeging aan de Sky Q-app-line-up is de eerste samenwerking met een Brits tv-platform.

De Fiit-lessen worden elk gemaakt en geleid door de 35 trainers van de dienst en zijn beschikbaar om te bladeren door studiotypes - cardio, kracht en rebulance - of via de individuele trainers.

De service is beschikbaar via een abonnement en kost £ 20 per maand, £ 45 voor drie maanden of £ 120 voor een heel jaar. Sky Q-klanten hebben echter toegang tot 24 gratis lessen, terwijl Sky VIP-leden een gratis lidmaatschap van 30 dagen krijgen.

Sky VIP is een gratis service voor alle Sky- klanten.

"Met Fiit op Sky Q maken we het voor mensen gemakkelijker om thuis van hun fitnessreis te genieten. Dit is slechts de eerste fitnesservaring die op het platform verschijnt en laat zien hoe belangrijk Sky Q is voor het thuisleven", aldus de groep van Sky. hoofd productmanager, Fraser Stirling.

"De tv-ervaring gaat nu over veel meer dan onze favoriete show of film, het gaat om hoe we naar muziek luisteren, het gaat om onderwijs, gaming, gezondheid en welzijn, en nog veel meer."

Geschreven door Rik Henderson.