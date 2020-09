Sky Q 2TB-boxen kunnen nu ook een HDR-upgrade krijgen, kost £ 50

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky-klanten met 2TB Sky Q- boxen met het modelnummer 32B0xx kunnen nu een update naar een HDR-model aanvragen.

Het schema - geïntroduceerd nadat Sky zijn HDR-service had gelanceerd - was al van kracht voor klanten die geen compatibele settopboxen van 1 TB hadden, maar nu kunnen alle niet-HDR Sky Q-boxen worden verwisseld.

Er zijn echter een aantal kanttekeningen. Om te beginnen kost de upgrade u £ 50 "opstartkosten". En u verliest al uw opnamen die in de bestaande box zijn opgeslagen - waarover u hier alles kunt lezen .

Toch zullen degenen die de beste ervaring uit hun Sky Q-service willen halen, zeker in de verleiding komen.

Er zijn nu acht shows of series beschikbaar om in 4K HDR op Sky te bekijken, en deze maand, september, worden er nog twee uitgebracht. Hoogtepunten zijn onder meer de volledige tweede reeks van Brassic, Save Me Too en de natuurdocumentaires Gangs of Lemur Island en Pridelands: Wilderness Reborn.

Je kunt alle ondersteunende shows hier bekijken: Alle Sky Q-shows die momenteel beschikbaar zijn in 4K HDR .

Sky Cinema-films zullen vanaf Kerstmis HDR gaan adopteren, terwijl naar verwachting live sport in HDR volgend jaar zal beginnen met de Olympische Spelen.

Sky zal binnenkort HDR introduceren in zijn Netflix-app en -service - het is al beschikbaar op Disney +.

Ga hier naar het speciale webadres om een Sky Q 2TB HDR-box aan te vragen.

Geschreven door Rik Henderson.