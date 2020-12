Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft in mei 2020 HDR toegevoegd aan een selectie van zijn Sky Q- boxen, met de lancering van drie natuurprogrammas.

Sindsdien zijn er veel meer Sky TV-series en 4K-films toegevoegd in het HLG-formaat - de HDR-standaard bij uitstek voor omroepen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want de lijst zal in 2021 enorm worden uitgebreid.

Voor nu is hier echter een lijst met alle Sky Q 4K HDR-inhoud die momenteel beschikbaar is op het platform.

Als je wilt weten of je Sky Q-box HDR-klaar is, ga dan naar onze functie hier: HDR bekijken op Sky Q en controleer of je box compatibel is . Of u kunt zien hoe u uw eigen box kunt upgraden als deze niet op de lijst met ondersteunde apparaten staat.

Sky Nature: A Bees Diary

Sky Nature: Americas Wild Border: Northern Expsoure

Sky Nature: Gangs of Lemur Island

Sky Nature: Malawi Wildlife Rescue

Sky Nature: Pridelands: Wilderness Reborn

Sky Nature: Wild Tales From The Farm

Sky originals: A Discovery of Witches

Sky-originelen: Brassic 2

Sky originelen: Britannia II

Sky-originelen: Bulletproof 2

Sky-originelen: Cobra

Sky-originelen: code 404

Sky originelen Patrick Melrose

Sky originals: Save Me Too

Sky originals: The New Pope

Sky originals: Tin Star: Liverpool

Een mooie dag in de buurt

Advertentie Astra

Na aarde

Terug naar de toekomst

Terug naar de toekomst II

Terug naar de toekomst III

Slechte jongens

Bad Boys II

Batman begint

Bloeddoorlopen

Doorbraak

Wijk 9

Doctor Sleep

Dolittle

Dr Strangelove - of hoe ik heb geleerd om te stoppen met me zorgen te maken en van de bom te houden

Elysium

Emma

Gandhi

Goede jongens

Harriet

Harry Potter en de Geheime kamer

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

Harry Potter en de Vuurbeker

Harry Potter en de Halfbloed Prins

Harry Potter en de Orde van de Feniks

Harry Potter en de steen der wijzen

Harry Potter en de gevangene van Azkaban

Hancock

Happy Death Day 2U

Hoe de Grinch kerstmis heeft gestolen

Jack Reacher

JoJo Konijn

Joker

Jumanji: The Next Level

Vorige Kerst

Le Mans 66

Kleine vrouwen

Lucy

Lucy in the Sky

Gewoon genade

Ma

Mannen in zwart

Men in Black II

Mannen in het zwart 3

Missie: onmogelijk

Missie: onmogelijk 2

Missie: onmogelijk III

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Mission: Impossible - Rogue Nation

Maan

Nooit Zelden Soms Altijd

Spelen met vuur

Pokemon: detective Pikachu

Zelfs als je niet klaar bent

Rocketman

Shazam!

Terminator: Dark Fate

De donkere ridder

The Dark Knight Rises

De goede leugenaar

De jacht

De onzichtbare man

The Lego Movie 2: The Second Part

De Mustang

De foto

De geheime Tuin

De tovenaar van Oz

V voor Vendetta

Gisteren

Deze lijst is correct vanaf 16 december 2020. Programmas en films hebben nu een HDR-logo op hun beschrijvingspaginas op Sky Q. Als je het HDR-logo niet kunt zien, kijk dan in "Alle formaten" om te controleren of je de juiste versie downloadt. .

Live sportuitzendingen zullen naar verwachting beginnen met de Olympische Spelen in Tokio in 2021 (via de BBC-dekking van iPlayer) en zullen doorgaan met het 2021/22 Premier League-seizoen.

Geschreven door Rik Henderson.