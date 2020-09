Hoe u het nieuwe Premier League-seizoen in het VK kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Premier League is terug, maar dit seizoen begint als geen ander. Maar in tegenstelling tot toen het voetbal in de zomer herstartte, heeft iedereen een schone lei en zijn er nieuwe teams en nieuwe mogelijkheden.

Aan het begin van vorig seizoen was het aandeel van live-uitgezonden games ingewikkelder dan ooit met de deeltaken van Sky, BT Sport en Amazon. En met de herstart van de Premier League in de zomer had de BBC ook enkele live-wedstrijden.

Om voor de hand liggende redenen vinden wedstrijden nog steeds plaats achter gesloten deuren. Alle 28 wedstrijden in september zullen op de een of andere manier worden uitgezonden, vergelijkbaar met het einde van vorig seizoen. Sky en BT hadden er al 17 uitgekozen - dus van de overige 11 heeft Sky er zes, BT drie en elk de BBC en Amazon Prime.

Er zijn een aantal games die gratis zullen worden uitgezonden - Sky heeft al aangekondigd dat het een aantal gratis beschikbaar zal stellen via Pick on Freeview naast de BBC-game.

Vanwege de belofte van de mogelijke terugkeer van een menigte - die nu opnieuw twijfelachtig is dankzij de laatste regeringsrichtlijnen - is de Premier League terughoudend om te beloven dat alle wedstrijden na het einde van de maand live zullen worden uitgezonden. Dat is echter de waarschijnlijke uitkomst gezien de huidige situatie met Covid-19 in het VK.

Het doel van het uitzenden van elke wedstrijd is om supporters uit de buurt van stadions te houden en te voorkomen dat mensen samenkomen om te kijken.

Net als voorheen is de uitgesproken ambitie van de Premier League om de resterende wedstrijden te voltooien met behoud van de status thuis en uit. Er is echter de mogelijkheid van neutrale grondwedstrijden, hoewel dit in de zomer niet gebeurde.

De geplande starttijden voor live-wedstrijden wijken ook af van traditionele tijden om de mogelijkheden voor het uitzenden van wedstrijden te maximaliseren. Nogmaals, dit is momenteel alleen gepland voor de duur van september, maar we zullen zien.

Weekendwedstrijden worden als volgt gepland (alle tijden BST):

Vrijdag 20.00 uur

Zaterdag 12:30; 15:00; 17:30; 20:00

Zondag 12:00; 14:00; 16:30; 19:00

Maandag 20:00

Midweekwedstrijden worden als volgt gepland (alle tijden BST):

Dinsdag 18:00; 20:15

Woensdag 18:00; 20:15

Donderdag 18:00; 20:15

Zaterdag 12 september

12:30 uur Fulham - Arsenal (BT Sport)

15:00 uur Crystal Palace vs Southampton (BT Sport)

17:30 Liverpool - Leeds United (Sky Sports)

20:00 West Ham United - Newcastle United (Sky Sports)

Zondag 13 september

14:00 West Bromwich Albion - Leicester City (Sky Sports)

16:30 Tottenham Hotspur - Everton (Sky Sports)

Maandag 14 september

18:00 Sheffield United - Wolverhampton Wanderers (Sky Sports)

20:15 Brighton & Hove Albion vs Chelsea (Sky Sports)

Zaterdag 19 september

12:30 Everton vs West Bromwich Albion (BT Sport)

15:00 Leeds United - Fulham (BT Sport)

17:30 Manchester United - Crystal Palace (Sky Sports)

20:00 Arsenal vs West Ham United (Sky Sports)

Zondag 20 september

12:00 Southampton - Tottenham Hotspur (BT Sport)

14:00 Newcastle United vs Brighton & Hove Albion (Sky Sports)

16:30 Chelsea - Liverpool (Sky Sports)

19:00 Leicester City tegen Burnley (BBC Sport)

Maandag 21 september

18:00 Aston Villa vs Sheffield United (Sky Sports)

20:15 Wolverhampton Wanderers - Manchester City (Sky Sports)

Zaterdag 26 september

12:30 Brighton & Hove Albion - Manchester United (BT Sport)

15:00 uur Crystal Palace vs Everton (Amazon Prime)

17:30 West Bromwich Albion - Chelsea (Sky Sports)

20:00 Burnley - Southampton (Sky Sports)

Zondag 27 september

12:00 Sheffield United - Leeds United (BT Sport)

14:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United (Sky Sports)

16:30 Manchester City - Leicester City (Sky Sports)

19:00 West Ham United - Wolverhampton Wanderers (BT Sport)

Maandag 28 september

14:00 Fulham vs Aston Villa (Sky Sports)

20:00 Liverpool - Arsenal (Sky Sports)

Sky blijft de thuisbasis van de Premier League op tv en zal de meeste van de komende wedstrijden laten zien. Sommige hiervan zullen free-to-air zijn, op Skys free-to-air Pick-kanaal dat ook beschikbaar is via andere platforms zoals Freeview.

De omroep werkt samen met EA Sports om het lawaai van het publiek uit EAs FIFA-game te halen, dus er zal teamspecifiek publiekslawaai zijn dat je kunt horen (of niet). Dus het is Sky Sports Main Event als je publiekslawaai wilt en Sky Sports Premier League als je dat niet doet.

Helaas, als je in Ultra HD kijkt, krijg je niet de keuze - het is verplichte ruis voor jou. Ultra HD-games zijn weer beschikbaar met Dolby Atmos.

Sky Sports is ook beschikbaar via Virgin Media en BT TV.

Hoewel Sky HDR voor Sky Q heeft aangekondigd, zal dit de komende tijd niet naar Premier League-wedstrijden komen.

Sky introduceerde ook een andere functie genaamd Sky Sports Recap, waar je tijdens live wedstrijden belangrijke hoogtepunten kunt inhalen. Elke game heeft een live tijdlijn, zodat je naar bepaalde punten kunt springen. Bovendien stelt Fanzone u in staat om samen met anderen te zijn terwijl u op tv kijkt. Hoewel dit in werkelijkheid niet veel anders is dan tegelijkertijd een Zoom-oproep voeren.

squirrel_widget_182859

Nu is tv natuurlijk beschikbaar via apps op verschillende apparaten en je kunt Now TV dag-, week- of maandpassen gebruiken om naar Sky Sports-kanalen te kijken - de dagpas is £ 8,99, de weekpas £ 14,99 of maandelijks £ 33,99. Het is geweldig als je nog geen Sky-abonnement hebt en toch een paar keer per seizoen een actiezondag wilt zien.

BT zal dit seizoen ook tal van wedstrijden uitzenden, voornamelijk tijdens de lunch op zaterdag. BT-kijkers kunnen vooraf opgenomen dynamisch publieksgeluid inschakelen om de sfeer meer te laten lijken op een vol stadion. Ze introduceren ook een service genaamd Watch Together, waarmee mensen die de BT Sport-app gebruiken om dit op een gedeeld scherm te doen met een videochat, zodat groepen vrienden - erop kunnen wachten - samen kunnen kijken.

De uitzendingen zijn beschikbaar in HDR op compatibele mobiele apparaten - je kunt de app downloaden op telefoons en tablets, maar ook op Apple TV, Fire TV, Xbox en PlayStation. Ze zijn ook beschikbaar in 4K met Dolby Atmos als je de BT YouView Ultra HD TV-box hebt, en in 360 graden via de BT Sport-app voor degenen die dat willen.

Amazon ging vorig seizoen de strijd aan en zal dit seizoen opnieuw 22 wedstrijden laten zien gedurende twee speeldagen - met een extra wedstrijd die momenteel gepland staat voor september. De Amazon-games zullen ook de optie hebben van Stadium Atmosphere voor het volledige publiek en de beschikbaarheid van wedstrijdhoogtepunten. Net als voorheen kun je games bekijken die daarna opnieuw worden afgespeeld.

squirrel_widget_237190

Alle Prime Video-armaturen hebben ook een volledige pitchside, pre-match-opbouw met presentatoren en gasten, waaronder Gabby Logan, Roberto Martinez en Lee Dixon.

Dit seizoen lanceerde Virgin Media een nieuwe Bigger + Sports-bundel die £ 65 per maand kost voor nieuwe klanten. Daarvoor krijg je alle Sky Sports-kanalen in HD, evenals BT Sport in HD en 4K Ultra HD.

Net als vorig seizoen kan elke uitzender in-game goals en clips van zijn live games laten zien terwijl ze plaatsvinden. Sky toont ook uitgebreide hoogtepunten On Demand via de Game of the Day op zaterdagavond en de Match Choice.

Nogmaals, de BBC toont Football Focus op zaterdagmiddag, Match of the Day op zaterdagavond - meestal om 22.30 uur en Match of the Day 2 rond dezelfde tijd op zondag.

Er komen extra Match of the Day-programmas om meer fans - die nu natuurlijk niet naar de games kunnen gaan - in staat te stellen de actie in te halen. Er zullen dus regelmatig doordeweekse edities zijn en alle andere tijden dat er meer dan een paar spellen zijn.

Sky zal zondag en zondagochtend weer Goals laten zien.

Net als vorig seizoen is Match of the Day eerder dan voorheen beschikbaar op BBC iPlayer, maar niet zo vroeg als velen zouden willen. Het zaterdagavondprogramma is beschikbaar vanaf 19.00 uur op zondag en Match of the Day 2 vanaf middernacht op zondag tot en met maandag.

Hoewel de laatste bijna wordt uitgezonden, is de show op zaterdagavond bijna 24 uur later en het is vanwege andere hoogtepuntenpakketten en shows zoals Skys Goals op zondag die het recht hebben om als eerste te worden vertoond.

Geschreven door Dan Grabham.