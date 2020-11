Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky biedt een besparing van £ 39,50 per maand op zijn populaire grote bundel door deze te verlagen tot slechts £ 66,50 per maand , in een vroege Black Friday-deal.

Dit Sky Q-pakket kost gewoonlijk £ 106 per maand en heeft nu in totaal meer dan £ 700 bespaard gedurende de looptijd van 18 maanden.

Hiermee wordt de Sky Q-box, Sky Sports, Sky Cinema, Netflix en Sky Entertainment gebundeld, met meer dan 100 kanalen en 500 boxsets.

Het wordt geleverd met HD- en Ultra HD-kanalen, toegang tot meerdere schermen en als dat nog niet genoeg is, kun je ook kiezen voor BT Sports met een maandelijkse korting van £ 3.

Er is ook een korting van £ 23,50 per maand op de Sky TV-, Netflix- en Sky Sports-bundel, met dezelfde functies als hierboven, alleen zonder Sky Cinema- en multiscreen-functies. Dit kost nu £ 42 per maand, in plaats van £ 66 .

De deals houden daar niet op, want er zijn andere plannen met besparingen, zoals £ 68 korting op Sky TV en Netflix samen, die £ 27,50 per maand bedragen in plaats van £ 36 .

Geschreven door Rob Kerr. Bewerken door Chris Hall.