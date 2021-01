Netflix gebruiken op Sky Q

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix is de afgelopen jaren beschikbaar op Sky Q. Er zijn een aantal manieren waarop u toegang kunt krijgen tot de streamingdienst op uw Sky Q-box, wat in eerste instantie enigszins verwarrend kan zijn.

Dus hier is een handige gids over hoe Netflix werkt op Sky Q.

Om toegang te krijgen tot Netflix-inhoud op een Sky Q-box, hebt u een Netflix-account nodig, een bestaand of nieuw. U kunt zich echter aanmelden voor Skys eigen Ultimate On Demand-pakket , dat volledige Netflix-toegang biedt.

Alle Netflix-accounts hebben toegang tot content via Sky, maar afhankelijk van je pakket krijg je verschillende voordelen:

Als je een apart Netflix-account gebruikt, kun je de speciale Netflix-app op het Sky Q-platform gebruiken. Het werkt en ziet er precies hetzelfde uit als een Netflix-app op veel andere platforms, waaronder Smart TVs, Amazon Fire TV en Apple TV .

Als je voor Netflix betaalt via Skys nieuwe alles-in-één betalingspakket, heb je nog steeds toegang tot de Netflix-app op Sky Q zoals voorheen, maar met de toegevoegde bonus dat Netflix-inhoud ook wordt geïntegreerd met de algehele Sky Q-ervaring.

Sommige Netflix-shows verschijnen bijvoorbeeld op het Sky Q-startscherm, samen met andere "Top Picks" van Skys kanalen en boxsets. Je klikt erop en ze zullen meteen het relevante gedeelte op Netflix openen en afspelen.

Hetzelfde geldt voor het gedeelte Doorgaan met kijken, dat Netflix-shows bevat waar u halverwege doorheen bent.

Het On Demand-menugedeelte heeft een speciaal gedeelte voor Netflix, waarmee u van Netflix-profiel kunt wisselen of inhoud kunt starten vanuit talloze aanbevelingsbalken.

Tekst zoeken op Sky Q omvat ook resultaten die op Netflix zijn gevonden.

Dit is hetzelfde, of je je nu voor het eerst aanmeldt voor Netflix via Sky of als je je bestaande account omschakelt. In het laatste geval hoeft u Sky alleen het e-mailadres te vertellen dat toegang heeft tot uw Netflix-account en de twee bedrijven schakelen u automatisch en onmiddellijk over. U verliest geen profielen of Netflix-geschiedenis.

Als je een bestaand Netflix-account hebt en deze niet wilt omwisselen naar de versie van Sky, heb je toegang tot de Netflix-app, ongeacht het type Netflix-abonnement dat je hebt: Basic, Standard of Premium.

De resolutie en het aantal gelijktijdige streaming-apparaten dat op elk van deze apparaten is toegestaan, is hetzelfde als vermeld op de Netflix-site (dwz twee gelijktijdige streams tot HD voor Standard, vier tot 4K voor Premium).

Als u zich aanmeldt voor Skys Ultimate On Demand-pakket, is het type Netflix-abonnement dat u krijgt afhankelijk van uw Sky Q-abonnement.

Als je een Sky Q Entertainment-abonnement hebt en de box van 1 TB, krijg je een Netflix Standard-lidmaatschap (twee streams in HD). Als je een Sky Q Experience (voorheen bekend als Q Multiscreen) -abonnement hebt met de 2TB-box, krijg je een Netflix Premium-lidmaatschap (vier streams in maximaal Ultra HD).

Het pakket is identiek in prijs, ongeacht welk Sky Q-abonnement u heeft.

Skys Ultimate On Demand-pakket kost £ 25 per maand

Daarvoor krijg je Netflix (met standaard- of premiumtoegang, afhankelijk van je algehele Sky Q-abonnement - zoals hierboven). En je krijgt ook toegang tot Sky Box Sets, die momenteel £ 5 per maand kosten.

Zelfs als u via Sky voor uw Netflix betaalt, werkt het nog steeds als een zelfstandig abonnement. Dat betekent dat je kunt inloggen en genieten van Netflix op elk apparaat met de Netflix-app, plus pc of Mac via een webbrowser.

Helaas zijn er geen plannen voor een Netflix-app of integratie voor de oudere Sky + box. Zoals altijd hoopt Sky dat het Sky + -abonnees zal aanmoedigen om te upgraden.

Als je een Sky Ultimate On Demand-abonnement hebt, krijg je Netflix-inhoud op verschillende plaatsen op je Sky Q-homepages.

Zelfs als je op de Home-knop drukt en de Sky Q-hub opent, zie je Netflix-shows, zoals The Crown en Stranger Things, verschijnen in de Top Picks-rail bovenaan, naast Skys eigen inhoud.

Bovendien verschijnen Netflix-shows in de regel "Doorgaan met kijken".

Aanbevelingen verschijnen ook vooraan en centraal op een speciale Netflix-hub in het On Demand-menu.

Hoewel Sky Q Experience-klanten met een set-top-box van 2 TB ondersteunde inhoud in 4K Ultra HD kunnen bekijken, is er bij de lancering geen HDR-ondersteuning.

Sky Q zal in de toekomst HDR-ondersteuning krijgen - hoewel deze vertraging heeft opgelopen - en de HLG-standaard (Hybrid Log Gamma) gebruiken die ook door de BBC is aangenomen voor zijn iPlayer-streamingtests. Het werkt zowel met Sky-inhoud als met Netflix.

In tegenstelling tot Sky Box-sets en andere on-demand tv download je geen Netflix-programmas of films naar je Sky Q-box. Eerlijk gezegd heeft het niet veel zin, en streaming bespaart je opslagruimte voor opnames en andere gedownloade inhoud van elders. Het werkt net als de andere streaming-apps op de Sky Q-box.

Niet alleen zijn uw Netflix-profielen nog steeds actief, maar ze worden ook opgenomen in de Sky Q-ervaring als u zich abonneert op Ultimate On Demand.

Aanbevelingen van Netflix-shows op de Sky Q-paginas zijn gebaseerd op het laatste profiel dat is aangemeld via de Netflix Sky Q-app. En je kunt zelfs het huidige leadprofiel zien in de bovenste rail op het speciale Netflix-gedeelte van het On Demand-gebied.

Klik daarop en je kunt het profiel veranderen in een ander profiel - inclusief het profiel van een kind dat dan alleen Netflix-shows in Sky Q zal aanbevelen die geschikt zijn voor hun leeftijdsgroep.

Sky lanceert binnenkort zijn eigen personalisatie-opties op Sky Q en heeft al zijn eigen algoritmen om programmeren te promoten op basis van je kijkgewoonten. Netflix doet hetzelfde.

Maar degenen die zich zorgen maken over hun gegevens, hoeven zich geen zorgen te maken. De twee bedrijven houden uw kijkgedrag voor uzelf. De enige informatie over jou die ze delen, is het e-mailadres van je Netflix-account wanneer je voor het eerst overschakelt van een gewoon, zelfstandig abonnement naar Ultimate On Demand.

Zelfs dat wordt niet gedeeld als u uw account niet omschakelt.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Britta O'Boyle.