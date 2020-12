Sky Q-tips en -trucs: Haal het meeste uit Fluid Viewing en uw Sky Q-box

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt Sky Q , maar hoe gebruik je het in vredesnaam? En zijn er geheimen verborgen in de instellingen die uw tv-kijkervaring beter of gemakkelijker zullen maken?

We gebruiken Sky Q sinds het begin, dus hebben we deze tips en trucs samengesteld. Hopelijk kunnen deze u helpen het meeste uit uw eigen Sky Q-systeem te halen.

Of u nu ontdekt dat een lange druk op de aan / uit-knop van de afstandsbediening uw tv uitschakelt, of hoe u uw muziek van uw iPhone naar de Sky Q-box kunt streamen, wij hebben het voor u. Je kunt ook heel gemakkelijk de inhoud van de rode knop van Sky Sports bekijken.

Na het installatieproces te hebben doorlopen, is dit wat we hebben geleerd, zodat u zich kunt voorbereiden op uw eigen installatie van Sky Q.

Sky Q draait op een heel ander besturingssysteem dan voorheen. Dat betekent dat u niets dat u op uw "klassieke" Sky-box hebt opgenomen, naar de nieuwe Sky Q-box kunt overbrengen.

Als u denkt dat u gewoon wacht tot het Sky-installatieprogramma vertrekt en vervolgens probeert toegang te krijgen tot uw oude doos zodra deze weg is, kunt u dat ook niet doen. De LNB (het bit dat het signaal op de schotel ontvangt en verwerkt) is anders, en omdat je een nieuwe kijkkaart hebt, werkt de nieuwe kaart niet in je oude doos.

Je moet een notitie maken van alle series gekoppelde shows die je hebt opgezet, omdat je ze vers in de nieuwe Sky Q-box moet instellen. We zijn het vergeten en moeten nu onze hersens pijnigen om te onthouden wat we series hebben gelinkt en wat we niet hebben gedaan. Je kunt zien wat je serie hebt gelinkt in je "klassieke" Sky-box in de Planner onder het tabblad Gepland.

Voordat de Sky-technicus bij je thuis komt, kun je een Sky Q Hub per post ontvangen als je tekent voor breedband. In plaats van te wachten tot ze de doos uitpakken en aansluiten, kun je net zo goed het proces starten.

Sky Q gebruikt wifi om te communiceren tussen alle Sky Q-apparaten in uw huis, of dat nu de Sky Q Hub, de Sky Q-box of de Sky Q Mini-boxen zijn. Als je geen goed wifi-signaal hebt, is de kans groot dat het niet gaat werken.

Als u weet waar de zwakke plekken zijn, kan de Sky-ingenieur u helpen wanneer ze bij u thuis aankomen, zonder dat u ze zelf hoeft te zoeken. Dit is vooral belangrijk als u de Sky Q Mini-boxen wilt installeren in een slaapkamer ver weg van de Sky Q Hub.

Sky Q ondersteunt de mogelijkheid om Sky Go te bekijken vanaf uw iPad of ander mobiel apparaat. We hebben het hier maar een paar minuten bespaard, maar als je het downloadt voordat de Sky-technicus komt, is alles van tevoren klaar voor gebruik.

De Sky-ingenieur moet naar uw schotel gaan om de LNB (het bit dat het signaal ontvangt en verwerkt) te vervangen. Als je een hoop rommel hebt, zal dat alles vertragen. Help ze door alles op te ruimen. Het is ook vermeldenswaard dat als je gerecht hoog is, ze er misschien niet bij kunnen komen zonder eerst te overleggen.

Sky Q werkt via een bekabelde verbinding als de wifi in uw huis vreselijk is. Een bekabelde installatie is niet zo eenvoudig als het klinkt en je hebt een directe bekabelde verbinding nodig van de hub rechtstreeks naar de Sky Q Mini-box, die via een powerline kan zijn.

De nieuwe Sky Q-box biedt tal van aanpassingen als het gaat om beeld- en geluidskwaliteit. Hier leest u hoe u de box instelt om er het meeste uit te halen.

Om de beeldresolutie te wijzigen, drukt u op de Home-knop op uw afstandsbediening, gaat u naar Instellingen> Instellingen en vervolgens Audiovisueel. Je hebt verschillende opties voor beeldresolutie tot 4K om uit te kiezen. Nadat u er een hebt geselecteerd, verandert het scherm gedurende 15 seconden om te controleren of het heeft gewerkt. Als dat niet het geval is, raak dan niet in paniek, het zal terugkeren naar de vorige instelling.

Ga naar Instellingen> Instellingen en vervolgens Audiovisueel en verander de instelling "Digitale audio-uitgang HDMI" van Normaal in Dolby Digital of Dolby Digital Plus. Eenmaal ingeschakeld, ontvang je Atmos-compatibele inhoud als je via HDMI bent verbonden met een geluidssysteem dat Dolby Atmos ondersteunt - en je kijkt naar inhoud waar Atmos beschikbaar is.

Als je een optische kabel gebruikt, kun je lipsynchronisatieproblemen met je videos tegenkomen. Om dit op te lossen, ga naar Instellingen> Instellingen> Audiovisueel> Vertraging digitale audio-uitvoer en wijzig de vertraging in milliseconden. U zult waarschijnlijk moeten experimenteren met de verschillende opties.

Als u wilt dat uw tv tot leven komt en naar het juiste kanaal gaat wanneer u Sky Q inschakelt, gaat u naar Instellingen> Audiovisueel en stelt u HDMI-bediening in.

Ga naar Instellingen, Voorkeuren en stel "Standaard downloadformaat HD demand" in op HD. Als er nu een HD-opname beschikbaar is, wordt de box automatisch in high definition gedownload.

Met de Sky "klassieke" box stond het bedrijf je toe om de box s nachts automatisch uit te schakelen als deze niet werd gebruikt. Met Sky Q gaat Sky een stap verder; u kunt het nu instellen om op elk moment in stand-by te gaan wanneer het niet in gebruik is. Om de instellingen van de stand-bymodus te wijzigen, gaat u naar de hoofdpagina Instellingen, Voorkeuren en kiest u ervoor om uw stand-bymodus Eco, Actief of geen te hebben.

De nieuwe Sky Q Touch Remote is heel anders dan de Sky Remote die bij uw Sky HD-box werd geleverd. Hier zijn een aantal Sky Q Touch Remote-tips en -trucs om meer uit de controller te halen.

Met de Sky Q Touch Remote gebruik je de touchpad om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts door de menus te vegen. In plaats van steeds opnieuw met uw duim te scrollen om door de menu-opties te bladeren, kunt u vegen en vasthouden en de menukeuzes zullen automatisch scrollen.

Druk op het touchpad op de Touch Remote om te selecteren.

Als je snel op de aan / uit-knop op de afstandsbediening drukt, gaat de Sky Q-box uit zoals je zou verwachten, maar als je de afstandsbediening hebt geprogrammeerd om met je televisie te werken, zal een lange druk nu ook je tv uitschakelen.

Wat u ook doet, u kunt het negeren en met één druk op de knop teruggaan naar live tv. Het is de knop op de afstandsbediening die eruitziet als een pijl die uit een vierkant komt. Met de knop Afwijzen keert u ook terug naar live-tv als u op enig moment hebt gepauzeerd of op de startschermpaginas bent. Het werkt in principe als de oude "Sky" -knop op Sky HD. Verwar het echter niet met een terugknop.

Om een stap terug te gaan in het menusysteem, veegt u van rechts naar links op de Touch Remote of drukt u op de linkerpijl op de standaardafstandsbediening. Gebruik de knop Afwijzen niet.

In plaats van bijvoorbeeld een knop voor de planner, een knop voor Sky Box Office of een knop voor Instellingen, hoeft u nu alleen maar op de Home-knop te drukken om naar het hoofd-startscherm en in het bijzonder "Top Picks" te gaan.

Sky Q biedt een aantal Sky-apps die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd terwijl u televisie kijkt. De knop met drie stippen opent de balk met apps voor zaken als Sky News, Sky Sports News HQ en Weather.

Op de oude afstandsbediening zat het vroeger verborgen achter de "Help" -knop en zelfs toen werkte het niet altijd als je tv niet correct was ingesteld. Nu krijgen invoerbronnen een eigen knop onderaan de afstandsbediening naast de knop "0".

U kunt snel ondertitels of audiobeschrijving inschakelen waar dit wordt ondersteund door op de knop "?" knop aan de onderkant van de afstandsbediening wanneer u live tv kijkt.

Als u op enig moment niet begrijpt wat een menuoptie is, wordt de "?" -knop brengt u naar de Sky Q-helppaginas waar wordt uitgelegd wat iets betekent.

Om een show op te nemen, kunt u op elk gewenst moment op de rode "R" -knop op de afstandsbediening drukken. Sky Q neemt automatisch de show op en voegt een serielink toe om alle toekomstige afleveringen op te nemen. Als u maar één opname wilt, drukt u nogmaals op de "R" -knop. Druk een derde keer op de knop en je verwijdert het opnameverzoek helemaal.

Met de oude afstandsbediening zou je op de snel vooruit- en terugspoelknoppen moeten tikken om door de 2x, 6x, 12x en 30x snelheidsopties te bladeren. Hier zijn er twee keuzes, een is om op de knop terugspoelen en snel vooruitspoelen te tikken om de gewenste snelheid te selecteren. De tweede is om uw vinger op de afspeel- / pauzeknop te plaatsen en vervolgens langzaam naar links of rechts te vegen om uw snelheid te selecteren. Het is vermeldenswaard dat het gedeelte voor terugspoelen / pauzeren / vooruitspoelen van de afstandsbediening aanraakgevoelig is, zodat u nergens op hoeft te drukken.

Druk op de Sky-logoknop aan de bovenkant van de afstandsbediening om rechtstreeks naar uw opnamen te gaan.

Druk op de knop Afwijzen en je gaat terug naar de informatiepagina van de show of film die je aan het kijken was.

Als u een tweede Touch Remote aan uw Sky Q-systeem heeft toegevoegd, moet u deze aan uw box koppelen. Om dit te doen, richt je de afstandsbediening op de doos en druk je de 1 en 3 knoppen tegelijk in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien, inclusief het selecteren van uw tv en uw luidsprekers als u die heeft.

Als u uw afstandsbediening achter op de bank bent kwijtgeraakt, geen paniek, u kunt hem vinden door op het Q-pictogram in het Sky Q-vak te drukken. Dat stuurt een signaal naar de Touch Remote, die vervolgens piept totdat je hem vindt. Als u op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukt, stopt het piepen.

Om uw tv te bedienen met uw Sky Remote of Sky Q Touch Remote, drukt u op de Home-knop op de afstandsbediening om de EPG te openen. Scrol op het startscherm omlaag naar Instellingen, vervolgens naar rechts en scroll naar beneden naar Instellingen en vervolgens naar rechts naar Afstandsbediening. Selecteer de afstandsbediening die je hebt en druk op Selecteren. Kies nu voor "Bedien uw tv". Mocht je ook een speakersysteem willen opzetten dan kan dat hier ook.

U kunt de spraakopdrachtknop aan de zijkant van de afstandsbediening ingedrukt houden voordat u uw bestelling blaft. Sky Q-spraakbediening om te proberen

"Ga naar mijn opnames".

"Ga naar nieuwe serie".

Ga naar Sky Store of andere belangrijke onderdelen van de Sky Q-gids, zoals Sky Cinema.

"Sla 10 minuten over" (of elke gewenste tijd).

"Ga naar 60 minuten" (of elke gewenste tijd).

"Speel…" (plus specifieke inhoud in uw opnamen).

"Ondertiteling aan / uit".

"Audiodescriptie aan / uit".

"Pauzeren / afspelen / stoppen / terugspoelen x12" (of x2, x6, x30).

"Verander kanaal naar ..." (kanaalnaam).

Naam van een film, tv-programma, genre, acteur of regisseur.

Films met een specifieke leeftijdsclassificatie, sterbeoordeling of acteur. Bijvoorbeeld actiefilms met Tom Cruise, kinderfilms met de classificatie U en komische films met vijf sterren.

Sport, sportteam of sportevenement op een bepaalde dag, competitie of toernooi, zoals Live cricket in dit weekend of Liverpool-wedstrijd.

Een verzameling beroemde filmcitaten. Bijvoorbeeld: "je kunt de waarheid niet aan", "je had me hallo", "mijn dierbare" en "Houston, we hebben een probleem".

Tv-kanaal om te zien wat er nu en later aankomt. Bijvoorbeeld: "wat is er vanavond op Sky Atlantic".

U kunt ook een reeks grappiger opdrachten proberen door films te citeren. Natuurlijk wordt niet elke bekende quote herkend, maar er zijn er nog genoeg. Daarom hebben we deze lijst samengesteld met velen waarover ons is verteld of die ons zijn gevonden. Iedereen zal de film vinden waar het vandaan komt op Sky Q.

Ik ben klaar voor mijn close-up, meneer DeMille. - Sunset Boulevard

"Nou, niemand is perfect." - Sommigen houden ervan als het warm is

De beste vriend van een jongen is zijn moeder. - Psycho

Wat we hier hebben, is een gebrek aan communicatie. - Coole hand Luke

"Je moet jezelf een vraag stellen: Heb ik geluk? Nou ja, punk? " - Vieze Harry

Houd je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichterbij. - The Godfather II

"Yo, Adrian!" - Rocky

Moge de Force bij je zijn. - Star Wars

"Je kunt toch niet serieus zijn!" - Vliegtuig!

"Zeg hallo tegen mijn kleine vriend!" - Littekengezicht

"Gans!" - Top Gun

"Hebzucht, bij gebrek aan een beter woord, is goed." - Wall Street

Ik zal hebben wat ze heeft. - Toen Harry Sally ontmoette

Je kunt de waarheid niet aan! - Een paar goede mannen

"Houston we hebben een probleem." - Apollo 13

"Toon me het geld!" - Jerry Maguire

"Je had me bij hallo." - Jerry Maguire

"Mijn lieveling." - The Lord of the Rings: Two Towers

Of je nu live tv kijkt of boxsets downloadt, Sky Q maakt het nu nog gemakkelijker om je favoriete tv-programmas te bekijken. Je moet de trucs echter kennen om het meeste uit de ervaring te halen, anders mis je misschien.

In plaats van rechtstreeks naar het gedeelte Opnames op Sky Q te gaan, kunt u het proces van toegang tot dingen die u halverwege bekijkt, versnellen door naar de optie Doorgaan in het hoofdmenu te gaan.

Sky Q markeert, net als Sky HD, nieuwe shows die u kunt bekijken. Er zijn twee manieren om inspiratie op te doen. De eerste is Topkeuze en de tweede is de optie Nieuwe serie. Om naar Top Picks te gaan, drukt u gewoon op uw Home-knop op uw afstandsbediening.

Je kunt zien of er meer afleveringen beschikbaar zijn van je favoriete programmas door naar de individuele informatiepaginas van een programma te gaan en vervolgens de knop "meer afleveringen" rechtsboven de hoofdinformatie te selecteren. Hier kunt u zien wat "Deze week" is of wat er beschikbaar is om "On-demand" te downloaden.

Als je te enthousiast bent en per ongeluk op de verwijderknop hebt gedrukt, maar nog niet klaar was met het bekijken van een aflevering, kun je het verwijderen van programmas ongedaan maken door op de Sky-knop op je afstandsbediening te drukken en naar opnames te gaan. Eenmaal hier scroll naar beneden naar "Verwijderd". Sky Q toont je alle inhoud die je eerder hebt verwijderd en stelt je in staat om ze te "ongedaan maken" als je een fout hebt gemaakt. Je kunt ook programmas "voor altijd verwijderen" waarvan je niet wilt dat anderen ze ontdekken of de opslag verstoppen. Ja, uw Thuis en Afwezig-geheim is nog steeds veilig.

Druk op de Sky-knop op de afstandsbediening. Ga naar Gepland en hier kun je zien welke shows je in de toekomst wilt opnemen. Als u iets ziet dat u niet wilt, kunt u de opname ook op deze pagina annuleren.

Met de mogelijkheid om veel dingen tegelijk op te nemen en heel veel shows en films te downloaden, kan het zijn dat je vrij snel te weinig ruimte op de harde schijf hebt. U kunt uw schijfruimte beheren door op de Sky-knop op uw afstandsbediening te drukken en vervolgens Schijfruimte te selecteren. Hier kunt u zien wat ruimte in beslag neemt en de inhoud verwijderen die u niet meer wilt.

De Sky Q EPG (elektronische programmagids) kan worden ingesteld om alle programmas te markeren waarvoor ondertitels of audiobeschrijving beschikbaar is in de tv-gids. Om dit in te schakelen, drukt u op de Home-knop op de afstandsbediening, gaat u naar Instellingen> Toegankelijkheid en selecteert u Programmas markeren. U kunt er dan voor kiezen om Audio desc. Te markeren. of ondertitels, maar helaas niet allebei.

Met de Sky Q Touch Remote kunt u snel teruggaan naar het laatste kanaal dat u aan het kijken was door van links naar rechts te vegen op het touchpad op de Touch Remote. Het is erg handig als u hoopt tegelijkertijd tussen twee programmas te springen.

Terwijl u naar een tv-zender kijkt, kunt u doorbladeren om te zien wat er op andere kanalen staat. Om dit te doen, drukt u op het touchpad op de Sky Q Touch Remote en veegt u omhoog of omlaag. Als je een paar seconden pauzeert, zal de afbeelding die bij de aanbieding hoort tot leven komen en je laten zien wat er gebeurt.

Druk op select op het touchpad of op de "i" -knop op de afstandsbediening en veeg naar rechts om te zien wat er hierna op dat kanaal gebeurt.

Als u zich abonneert op Sky Movies, zijn er tal van tips en trucs om nog meer uit Sky Q te halen.

Druk op de Home-knop op de afstandsbediening, scrol omlaag naar Sky Movies en vervolgens omlaag naar Actors. Hier vind je een lijst met namen zoals Samuel L. Jackson, Tom Cruise of Julia Roberts, en alle films die Sky beschikbaar heeft om te bekijken met die acteurs erin

Sky Q somt films op die lijken op degene die je hebt geselecteerd in een sectie met de naam "Meer zoals dit". Op de individuele filmlijst voor de film die je hebt gevonden, scrol je naar rechts en onder "Start download, annuleer download" selecteer je "Meer info". Scrol op dit scherm omlaag naar de optie "Meer zoals deze" om andere vergelijkbare films te vinden die beschikbaar zijn. Dat kunnen sequels, prequels of gewoon andere films in hetzelfde genre zijn.

Met de Sky Q-boxen kun je muziek streamen via een speciale Vevo-app of je kunt naar je eigen muziek op je telefoon luisteren via AirPlay voor iPhone-gebruikers of Bluetooth voor alle anderen.

Je hebt altijd naar de radio kunnen luisteren op je Sky Box, maar Sky Q maakt het gemakkelijker als je eenmaal weet waar het is. Druk op de Home-knop op je afstandsbediening, ga naar Muziek> Radio. Hier kunt u kiezen uit ongeveer 25 verschillende stations en meteen beginnen met luisteren. U kunt individuele shows opnemen, maar u kunt geen serielink maken.

Sky Q wordt geleverd met muziekvideokanaal Vevo, evenals YouTube en Spotify, naast speciale apps voor videodiensten BBC iPlayer, Netflix, Disney + en Prime Video. Open deze apps op Sky Q. door op de startknop op uw afstandsbediening te drukken en omlaag te scrollen naar Apps.

Met Sky Q kun je muziek delen via AirPlay via je iPhone, iPad of iTunes op je Mac, hoewel het geen video doet. U kunt van uw muziek genieten via uw tv-luidsprekers of geluidssysteem dat op de tv is aangesloten. Het apparaat moet op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de Sky Q-box, maar u kunt naar één Sky Q-box of naar alle apparaten streamen.

Als je een pc of een Android-apparaat hebt, kun je nog steeds je muziek streamen naar je Sky Q-boxen. Koppel uw apparaat eenvoudig met de Sky Q-box door op Home op de afstandsbediening te drukken en vervolgens naar Instellingen> Muziek te gaan. Voeg een nieuw Bluetooth-apparaat toe. Zodra u het apparaat heeft gevonden, koppelt u, voert u de koppelingscode in en maakt u verbinding. U kunt maximaal 12 apparaten tegelijk weergeven.

Als je wilt voorkomen dat je tienerkinderen alle soorten muziek streamen die je niet begrijpt via je glimmende nieuwe Sky Q-box, kun je de functie helemaal uitschakelen. Ga naar het startscherm> Instellingen> Muziek en schakel vervolgens "Toestaan dat muziek naar deze box wordt verzonden" uit. De rust en stilte zullen snel weer hervatten.

Je kunt de gezinsinstellingen per box beheren in Sky Q, dus als je meer dan één Sky Q-box in huis hebt, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat je de instellingen voor alle apparaten controleert. Druk op Home op de afstandsbediening en ga naar Instellingen> Ouderlijk toezicht. Typ uw pincode. Om te beginnen zal het ofwel 0000 zijn, wat je eerder hebt gehad met de Sky "classic" box, of de laatste vier cijfers van je kijkkaart. Hier heb je een aantal mogelijkheden.

Druk op de Home-knop op de afstandsbediening, ga naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Familie en selecteer of je wilt dat de Sky Q-box om een pincode vraagt wanneer je iets koopt in Box Office of een huurauto in Sky Store. Ongeacht wat u instelt, is een pincode altijd vereist voor Buy & Keep.

Druk op de Home-knop op de afstandsbediening, ga naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Familie en selecteer of je "Inhoud voor volwassenen verbergen" wilt. Als deze optie is ingeschakeld, worden alle kanalen voor volwassenen verwijderd uit uw tv-gids en worden alle opnames voor volwassenen verborgen voor opnames. Dit heeft geen invloed op content met een 18-rating.

Sky Movies speelt de hele dag door veel films die niet geschikt zijn voor een jonger publiek, en het laatste dat je wilt, is te horen dat je schoolvakanties zijn verpest door een getraumatiseerd kind dat om twee uur s middags naar American Psycho kijkt. Om dit te stoppen, drukt u op de Home-knop op de afstandsbediening, gaat u naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Gezin en schakelt u de pincode in bij afspelen met voorbaat. Nu alles met een beoordeling van 12 jaar of ouder dat vóór 20.00 uur wordt weergegeven, heeft een pincode nodig om het te bekijken.

Als je alles op basis van leeftijd wilt beperken, kan dat, hoewel dit in de praktijk betekent dat je vrijwel elke keer je pincode moet typen als je iets bekijkt. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening, ga naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Beoordelingen en selecteer de "Leeftijdsbeperking" die u wilt vergrendelen. U kunt kiezen uit geen, U, PG, 12+, 15+ en 18+.

Eindeloze videos die je naar beneden halen? Geen probleem. Je kunt heel YouTube in één keer blokkeren op elke individuele box. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening, ga naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Apps en video en zet "Toegang tot YouTube blokkeren" aan.

U kunt van uw iPad of een Android-equivalent een Sky Q-box maken, met enkele maar niet allemaal dezelfde functionaliteit als de Sky Q Mini-boxen. Hier zijn enkele tips om Sky Q onderweg te bekijken.

Start de Sky Go-app, ga naar opnames en kies wat je wilt bekijken. U moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn om toegang te krijgen tot uw box.

Sommige programmas, maar niet allemaal vanwege rechtenbeperkingen, kunnen worden gedownload naar een iPad of Android-apparaat om te bekijken wanneer u offline bent met de Sky Go-app. Je moet ze wel downloaden voordat je het huis verlaat. Om te zien welke shows of films u kunt downloaden of downloaden, gaat u in de app naar Opnamen en vervolgens Downloaden.

Hoewel je onderweg geen toegang hebt tot je Sky Q box-opnames, kun je nog steeds live tv of on-demand shows en films kijken via de Sky Go-app. Open de app, ga naar Tv-gids en selecteer het kanaal dat u wilt bekijken. De eerste keer dat u het doet, wordt u gevraagd om uw SkyID en wachtwoord in te voeren en dan bent u klaar om te gaan.

U moet uw Sky Q-box instellen om 2160p-inhoud af te spelen, op voorwaarde dat uw box dit ondersteunt Ga naar Instellingen> Instellingen> Audiovisueel en stel uw resolutie in op 2160p. Dit is mogelijk al automatisch gedetecteerd tijdens de eerste installatie.

De box bepaalt vervolgens of uw 4K-tv 10-bits of 8-bits kleuren heeft en stelt die optie dienovereenkomstig in. U wordt gevraagd om de nieuwe instelling te bevestigen.

Wanneer programmas beschikbaar zijn in 4K Ultra HD, kun je op de rode knop drukken om te wisselen om de content in 4K te bekijken.

Als u niet het meeste uit de doos probeert te halen om u te helpen films en tv-programmas te kijken, kunt u het gebruiken voor andere dingen, zoals uw Sky-factuur controleren of uw betalingsgegevens wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat je de nieuwste softwareversie hebt, druk je op Home op de afstandsbediening en ga je naar Instellingen> Systeeminfo. Scrol omlaag naar Softwareversie en vervolgens naar Instellingen. Selecteer Softwaredownload en wacht tot de software-update is voltooid, indien beschikbaar. Zodra de update is voltooid, zet u de Sky Q-box in stand-by om de update van kracht te laten worden.

Druk op Home op de afstandsbediening, ga dan naar Instellingen> Ouderlijk toezicht> Typ uw pincode, scrol omlaag en selecteer Pincode wijzigen. Typ hier wat u wilt dat de nieuwe pincode twee keer is en deze zal worden gewijzigd.

Als u uw pincode bent vergeten of als uw kinderen deze hebben uitgezocht (waarschijnlijker is het geval), kunt u deze resetten door op de startknop op uw afstandsbediening te drukken, omlaag te scrollen naar Mijn account en vervolgens Pincode opnieuw instellen te selecteren. U wordt vervolgens gevraagd om een nieuwe 4-cijferige code te maken.

Ga naar het startscherm en scrol omlaag naar de Help-sectie. Door op de pijl te vegen of op de pijl te drukken om naar rechts te gaan, gaat u naar een Help-pagina waar u video-instructiefragmenten van één minuut krijgt over gebieden zoals opnemen, muziek afspelen of gezinsinstellingen beheren.

Geschreven door Stuart Miles en Dan Grabham.