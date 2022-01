Sharp's 2022-tv's die naar Europa gaan, ondersteunen DTS:X

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DTS heeft aangekondigd dat DTS:X naar de volgende serie tv's van Sharp in Europa komt, dankzij een nieuwe samenwerking met de televisiemaker.

Volgens DTS levert DTS:X een "echt meeslepende audio-ervaring" van inhoud die wordt afgespeeld via de luidsprekers van een tv. Het is ontworpen voor single- en dual-core TV SoC-architecturen en is achterwaarts compatibel met alle bestaande DTS-gecodeerde inhoud, inclusief DTS:X en DTS-HD Master Audio van Blu-ray-schijven en DTS Digital Surround. Het beschikt ook over een zeer efficiënte decoder voor het streamen van inhoud en is compatibel met de DTS Virtual:X.

Nu DTS een samenwerking aangaat met Sharp, kunt u verwachten dat de DTS:X meeslepende geluidsoplossing beschikbaar zal zijn op het nieuwe 4K Ultra HD Android TV-model 70DN5EA , dat in februari 2022 in Europa wordt gelanceerd. Bovendien komt DTS:X naar de EQ Android TV-serie, lancering in maart 2022.

De tv-serie uit de EQ-serie van Sharp begint bij £ 650, heeft een frameloos ontwerp en ondersteunt HDR10, HLG en Dolby Vision met 12-bits kleurweergave.

DTS merkte op dat DTS:X een "must-have" is voor mensen die volledig willen genieten van IMAX Enhanced , dat onlangs debuteerde op Disney+ . Hiermee kun je 13 Marvel-films bekijken in IMAX's Expanded Aspect Ratio (1.90:1). Het idee is dat u met IMAX Enhanced een film kunt kijken zoals de regisseur en cameraman deze bedoeld hebben voor het publiek in IMAX-bioscopen - en dat allemaal vanuit uw luie stoel.

Geschreven door Maggie Tillman.