Samsung's 2023 TV's komen in OLED, Micro LED en Neo QLED smaken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de tv's aangekondigd die het zal tonen op de CES 2023, die later vandaag van start gaat.

De nieuwe line-up omvat modellen met zo ongeveer elke denkbare tv-technologie, waaronder Samsung's eigen Neo QLED, maar ook OLED en Micro LED. Ze zullen beschikbaar zijn in 2023.

Neo QLED

De Neo QLED-collectie omvat toestellen met 4K- en 8K-resoluties en wordt aangedreven door de Neural Quantum Processor van de fabrikant. Deze combineert 14-bits verwerking en AI-upscaling met de Mini LED-achtergrondverlichting om een "driedimensionaal" beeld te bieden.

De sets maken ook gebruik van AI deep learning technologie om HDR-effecten toe te passen op SDR-beelden per scène. Het toepassen van HDR op SDR-beelden is in het verleden niet bijzonder effectief geweest, maar Samsung beweert het deze keer gekraakt te hebben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Matter en SmartThings Zigbee worden dit jaar ondersteund op alle premium Samsung TV's, met een speciale ingebouwde one-chip module. Dat betekent dat je je smart home-apparaten rechtstreeks vanaf de nieuwe toestellen kunt bedienen zonder dat je een aparte dongle of hub nodig hebt.

Micro LED

De Mico LED TV-serie van Samsung omvat nieuwe modellen van 50 tot 140 inch. Het zal modulair blijven, zoals The Wall en de modellen van vorig jaar. Het zal waarschijnlijk ook extreem duur zijn, aangezien de technologie nog in de kinderschoenen staat.

Maar het blijft indrukwekkend, met nul randen en extreme helderheid.

OLED

Misschien is de 2023 OLED-reeks van Samsung een realistischer doel voor consumenten die ongelooflijke beelden willen, maar geen bank willen beroven.

Het zal opnieuw gebruik maken van Quantum Dot technologie, dus in feite QD OLED, en ook de Neural Quantum Processor gebruiken die in de bovengenoemde QLED TV's zit.

Er komen dit jaar meer schermformaten, met 55-, 65- en een nieuwe 77-inch variant. Ze zullen elk beschikken over Samsung Gaming Hub voor toegang tot Xbox Game Pass cloud gaming zonder een console, een 144Hz refresh rate en AMD FreeSync Premium Pro certificering, waardoor ze een premium keuze zijn voor gamers.

Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Samsung TV-series moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.