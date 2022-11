Samsung's 2021 TV's krijgen Xbox Cloud Gaming en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat het vanaf volgende week Xbox Cloud Gaming, GeForce Now en andere cloud gaming-diensten naar zijn 2021-tv's brengt.

Samsung heeft bevestigd dat het vanaf volgende week en gedurende de rest van het jaar gamestreamingdiensten naar oudere televisies brengt. De Samsung Gaming TV Hub werd eerst aangekondigd als onderdeel van de 2022 TV en monitor line-up, met degenen die vorig jaar alleen een nieuw model kochten, nu ingesteld om in de actie te komen.

Met de update geïnstalleerd zullen eigenaars van 2021 Samsung TV's in staat zijn om een compatibele gaming controller aan te sluiten en vervolgens aan te melden bij onder meer Xbox Cloud Gaming, GeForce Now en Amazon Luna. Er zal geen Google Stadia zijn om duidelijke redenen - Google's game streaming service zal de weg van de dodo gaan in januari 2023.

Wat betreft wat een compatibele gamecontroller eigenlijk is, degenen met een reserve Xbox Wireless Controller of PlayStation DualSense zullen zeker goed zijn om te gaan. Gezien de diensten die beschikbaar zullen zijn, zouden die ook prima moeten werken.

Degenen die zich abonneren op Nvidia GeForce Now RTC 3080 zal ook in staat zijn om tot 4K content te streamen op compatibele Samsung televisies, het aanbieden van een nog beter uitziende game-ervaring.

De lijst van modellen die de nieuwe game streaming krijgen zijn de "98QN90A, 32Q60A, en alle maten van de Q70A en AU8000-serie", Samsung vertelde Pocket-Lint via een persbericht. als je de update niet snel ziet, hang dan vuur. Hij komt snel genoeg.

Geschreven door Oliver Haslam.