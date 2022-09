Vergeet nieuwe tv-technologie, "duurzaamheid" was het buzzword van IFA 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Europa's grootste beurs voor consumentenelektronica is bijna voorbij en we zijn terug op kantoor nadat we verschillende belangrijke nieuwe producten en een paar interessante tech-concepten hebben gezien. IFA 2022 was echter heel anders dan veel van zijn voorgangers - er was geen focus op een nieuwe TV-technologie, videostandaard of zelfs apparaattrend. We werden getrakteerd op een thema, zoals altijd, maar dit keer was het bijna "anti-tech".

De grootste boodschap die we van de show meekregen, is dat bedrijven hun uiterste best blijven doen om nieuwe producten te creëren, maar met de kwetsbare toekomst van de planeet op de voorgrond van ontwerpbeslissingen.

"Duurzaamheid' was niet alleen een modewoord, het was de kern van een zwerm aankondigingen. Zelfs wanneer bedrijven niet veel nieuws te onthullen hadden, waren ze blij om te promoten hoe duurzaam hun bestaande line-ups waren.

Neem bijvoorbeeld Samsung, dat het grootste deel van zijn urenlange, niet uitgezonden IFA-persconferentie besteedde aan informatie over hoe zijn op maat gemaakte wasmachines AI gebruiken om kleinere belletjes te produceren en zo de vereiste temperatuur te verlagen om jusvlekken uit een theedoek te krijgen. Of waarom al zijn apparaten slim en Wi-Fi-verbonden maken tegen 2023, omgekeerd het stroomverbruik zal verminderen.

Het cynisme daargelaten, benadrukte het bedrijf ook een aantal dingen die de tech-industrie doet om het probleem aan te pakken en die echt die "duurzaamheids"-sticker verdienen.

Neem bijvoorbeeld de SolarCell Remote, die automatisch stroom aanvult met minimaal licht en, opmerkelijk genoeg, Wi-Fi-radiosignalen, zodat er geen batterijen meer nodig zijn. En aangezien Samsung de licentie openstelt voor derden, zouden andere bedrijven dit voorbeeld kunnen volgen met soortgelijke milieubewuste kliko's.

Door dit soort afval te verminderen met een alledaags apparaat dat niet eens via een conventionele stroombron hoeft te worden opgeladen, lossen Samsung en zijn partners twee problemen in één op - we krijgen iets wat beter is voor het milieu, en praktischer voor de gebruiker. We hoeven niet meer op zoek naar een paar AAA's om naar Antiques Roadshow te gaan.

Het bedrijf gebruikte zijn keynote ook om zich ertoe te verbinden apparaten en producten te maken die langer meegaan - iets wat collega's ook al suggereerden.

Dat is misschien de ware betekenis van duurzaamheid in de tech-wereld. We hebben ons een aantal decennia lang tegoed gedaan aan wegwerpgadgets, en hoewel dat bepaalde bedrijven rijk (of zelfs rijker) heeft gemaakt, heeft het niet veel betekend voor het storten van afval of de koolstofemissies die door de fabrieken worden uitgestoten.

Samsung en anderen lijken het er dus over eens te zijn dat, hoewel ze er veel profijt van hebben gehad, het misschien tijd is om te stoppen met het bouwen van AV-apparatuur die je om de drie of zo jaar moet vervangen. Of telefoons. Of koelkasten.

In dat opzicht vonden we het concept achter Bang & Olufsen's Beosound Theatre soundbar bijzonder goed. De soundbar is niet alleen gebouwd om minstens 10 jaar mee te gaan, maar heeft ook een modulair ontwerp waarbij verschillende fysieke elementen kunnen worden geüpgraded en verwisseld.

De processor is al overgedimensioneerd, zodat er speelruimte is voor krachtigere software-updates later in de levensduur, en bepaalde eenheden aan de achterzijde kunnen worden vervangen. Het broningangspaneel is hier een uitstekend voorbeeld van. Op dit moment zijn er HDMI-poorten beschikbaar die geschikt zijn voor eARC, maar mocht er vóór 2032 een nieuwe ingang worden gestandaardiseerd, dan kan er gewoon een nieuwe hardwaremodule in worden gestoken.

Natuurlijk gaan luidsprekers - in vergelijking met tv's althans - van nature langer mee, maar deze extra aandacht voor de digitale kant van het proces stelt ons in staat bewuster om te gaan met de producten die we vervangen.

De LG MoodUp koelkast was een ander product dat we zagen en in een soortgelijk hokje paste. Ja, hij heeft de nieuwste lage-energieklasse en certificaten, maar het was het ontwerp dat voor ons het meest "duurzaam" zei. De van kleur veranderende LED-panelen op de deuren maken de koelkast beter aanpasbaar aan trends op het gebied van woningverbetering. Dus als u een volledig nieuwe keuken wilt, kunt u de voorkant van de MoodUp aanpassen in plaats van het hele apparaat in te ruilen.

Het zou zomaar kunnen dat u uw volgende koelkast langer houdt.

Er waren ook tal van andere voorbeelden, van veel van de grote tech-fabrikanten, en hoewel het onvermijdelijk zal leiden tot een stijging van de detailhandelsprijzen om de kosten van minder verkochte apparaten te dekken, denken wij dat dat een deel van de duurzaamheid is waar we allemaal achter kunnen staan.

Het is alleen jammer dat we allemaal naar Duitsland moesten vliegen, door enorme, van airconditioning voorziene hallen moesten lopen en enorme, van stroom voorziene displays moesten bekijken om het kwartje te laten vallen.

Geschreven door Rik Henderson.