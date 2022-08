Samsung gaat LOTR: The Rings of Power in 8K aanbieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung is een samenwerking aangegaan met Amazons Prime Video-dienst om wat Lord of the Rings: The Rings of Power content in 8K aan te bieden.

Het bedrijf zal vandaag (25 augustus) een exclusieve sneak peek van 25 minuten aan beelden van de eerste twee afleveringen vertonen in zijn Samsung 837 experience center in New York. Daarnaast is het bedrijf van plan 8K-"seriecontent" aan te bieden op Neo QLED 8K TV's en "The Wall" 8K Micro LED-schermen.

Binnenkort zal ook een exclusieve 8K-trailer beschikbaar worden gesteld.

De winkel in New York zal de aangepaste content op zijn drie verdiepingen tellende LED-videowall vertonen, terwijl extra "creatief" materiaal van The Rings of Power ook zal debuteren op de LED digitale schermen van Samsung met uitzicht op Times Square, Piccadilly Circus in Londen en de Piazza del Duomo in Milaan.

"Samenwerkingen zoals deze markeren een belangrijke mijlpaal in het naar de voorgrond brengen van 8K - de meest premium displaytechnologie - voor kijkers," aldus Simon Sung, executive vice president van Samsung's vidual display business.

"Voor het eerst kunnen fans de verbluffende beelden van The Lord of the Rings ervaren: The Rings of Power op Samsung Neo QLED 8K TV's."

The Lord of the Rings: The Rings of Power gaat op 2 september 2022 in première op Prime Video.

Geschreven door Rik Henderson.