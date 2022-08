The Frame van Samsung krijgt geschiedenisles met Life-band

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's populaire high-end TV, The Frame, past in de huiskamer door eruit te zien als een fotolijst, en nu krijgt hij een injectie van iconische beelden.

In een samenwerking met het tijdschrift Life brengt Samsung 20 geselecteerde foto's uit de Life Picture Collection naar de Frame-serie TV's.

-

De collectie is een visueel archief van de 20e eeuw, met meer dan 10 miljoen foto's van historisch belangrijke momenten en figuren.

De Samsung Art Store heeft 20 foto's uit de collectie samengesteld en zal deze vanaf 28 juli beschikbaar stellen voor bezitters van The Frame.

De selectie omvat beelden van een breed scala aan onderwerpen, van surfers aan de Californische westkust tot Pablo Picasso.

"De kunstcatalogus van The Frame is enorm gegroeid sinds de lancering in 2017, en is sindsdien ook sterk gediversifieerd", zegt Simon Sung, Executive Vice President van de Visual Display Business bij Samsung Electronics.

"De geschiedenis is vastgelegd in deze foto's, en nu kunnen consumenten ze met een druk op de knop tentoonstellen, zonder ooit een voet in een galerie of museum te zetten."

De Frame TV's hebben in 2022 een matte displayafwerking gekregen, waardoor het effect nog wordt versterkt door lichtreflecties te verminderen.

Als u graag wat geschiedenis in uw woonkamer laat zien, krijgt u bij de 2022 The Frame-modellen een gratis abonnement van twee maanden op de Samsung Art Store.

Geschreven door Luke Baker.