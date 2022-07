Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn nieuwe Gaming Hub vrij snel aangekondigd en uitgebracht, helemaal eind juni 2022, waardoor het soort lange wachttijden dat we soms meemaken voor interessante nieuwe functies, vermeden wordt.

Dit betekent dat iedereen met een Samsung TV uit 2022 nu kan profiteren van een aantal geweldige gamingfuncties - we hebben alle belangrijke details hieronder voor je op een rijtje gezet, samen met onze indrukken van het gebruik ervan.

Samsung heeft het groots aangepakt met Gaming Hub - in plaats van gewoon een nieuwe app voor je tv, is het een geheel nieuwe sectie die toegankelijk is vanuit het systeemmenu waar je je ingangen selecteert. Dit betekent dat het in feite meerdere apps bevat, en kan fungeren als een startpagina voor al je gamingbehoeften.

Samsung zegt dat 65 procent van zijn klanten een gameconsole heeft aangesloten op hun Samsung TV, dus is het logisch om al die aansluitingen op één plek onder te brengen.

De grote toevoeging is echter een reeks streaming apps van onder andere Xbox en Google Stadia, waarmee je een reeks games kunt spelen zonder dat je daar een console voor nodig hebt. Je hebt toegang tot elk van deze apps via de Samsung Gaming Hub voordat je je aanmeldt en begint te gamen, allemaal via de cloud.

Zodra je op je tv of monitor naar de Gaming Hub navigeert, krijg je een lijst met spelsuggesties op basis van wat je onlangs hebt gespeeld en wat je misschien wilt proberen. Je kunt een controller via Bluetooth aansluiten en de afstandsbediening van je tv op dit punt neerleggen.

Deze suggesties gaan over de diensten waartoe je toegang hebt, en suggereren specifieke games binnen die bibliotheken. Daaronder heb je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de eigen app van elke streamingdienst, en verder naar beneden zijn er samengestelde lijsten op basis van genre of andere criteria.

Dit betekent dat je in feite een catalogus hebt van de games die voor jou beschikbaar zijn, plus de diensten waarop ze draaien. Als je een game of app opent, kun je je aanmelden bij de betreffende dienst om te bewijzen dat je lid bent (in ieder geval de eerste keer), waarna je de game kunt laden.

Er zijn op dit moment vier grote diensten op Samsung Gaming Hub - Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now en Utomik.

Met elk kun je een andere catalogus met games naar je tv streamen met iets andere instellingen en benchmarks, plus uiteenlopende bibliotheken, en je kunt ze uitproberen als je ze nog niet eerder hebt ervaren.

Voorlopig heeft Samsung de Gaming Hub alleen op zijn 2022 smart tv's gezet, dat wil zeggen de QN900B, QN800B, QN95B, QN90B en Q60B line-up.

Samsung gaf ons tijdens onze hands-on aan dat het aan het kijken is of het de streaming-opties naar oudere modellen kan brengen, maar dat is niet iets wat het in dit stadium garandeert, dus de eenvoudigste manier om te garanderen dat je er toegang toe hebt, is om een van de bovenstaande modellen op te halen.

We houden de bovenstaande lijst bijgewerkt naarmate deze wordt uitgebreid, maar Samsung's eigen pagina met details over Gaming Hub zal ook alle details bevatten in de toekomst.

Het goede nieuws van onze hands-on tijd met Samsung Gaming Hub is dat het in principe precies lijkt te doen wat er op het blikje staat - je hebt toegang tot streamingdiensten en, mits je internet de taak aankan, werken ze zo goed als ze zouden moeten werken.

We speelden een aantal Halo Infinite via Xbox Cloud Gaming en waren onder de indruk van hoe laag de controller input latency was, waardoor het in feite hetzelfde is om te spelen als op een console. Het enige grote nadeel is dat je voor nu beperkt bent tot 1080p, iets dat je kunt opmerken als je een Xbox Series X gewend bent.

Die resolutielimiet zal echter op termijn omhoog gaan, volgens Xbox, dus het zou vanaf hier alleen maar beter moeten worden.

Het aansluiten van je controller gaat lekker makkelijk via Bluetooth, en je kunt ook niet-Xbox controllers gebruiken zoals Sony's DualSense naar eigen smaak. Van daaruit kies je gewoon je spel, wacht je tot het geladen is, en begin je te spelen.

Je kunt dit doen met een bekabelde verbinding of via Wi-Fi, hoewel bekabeld altijd stabielere resultaten geeft om het risico op artefacten en incidentele lag pieken te verminderen, maar als je in ieder geval ergens tussen de 10 en 20Mbps snelheid hebt, zou je moeten kunnen gamen.

Als je een Bluetooth-headset hebt, kun je die ook aansluiten voor audio, wat geweldig is, hoewel je microfoon voorlopig ongebruikt zal blijven. Hoewel je toegang hebt tot sociale functies zoals op elk ander apparaat, zijn Samsung en Xbox nog steeds bezig om je met je vrienden te laten chatten. Je zult hun stemmen horen, maar je eigen stem zal worden gedempt, tenzij je een ander stukje kit gebruikt zoals de Xbox-app op je smartphone.

Voor een eerste keer zijn we erg onder de indruk van hoe soepel Gaming Hub werkt, en als je een compatibele tv hebt, moet je het eens bekijken - je zou jezelf wel eens op het randje van gaming vooruitgang kunnen vinden zonder dat je een extra stukje kit hoeft te kopen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.