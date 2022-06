Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe Gaming Hub onthuld die naar 2022 Neo QLED 8K en 4K TV's, andere QLED's en zijn Smart Monitor-serie komt. De hub is beschikbaar vanaf 30 juni 2022 en biedt toegang tot Xbox Game Pass Cloud Gaming.

De slimme tv-hub wordt de plek waar alle gamediensten te vinden zijn, inclusief Nvidia GeForce Now en Stadia. Dit is echter de eerste keer dat gebruikers rechtstreeks op een televisie toegang krijgen tot een speciale Xbox-app en de cloudgamingdienst.

Zolang je een Game Pass-abonnement hebt, heb je alleen een controller nodig om de meer dan 100 games te kunnen spelen die beschikbaar zijn via de Xbox Cloud Gaming-service. Deze worden naar de set gestreamd, waarbij de besturingscodes de andere kant op gaan naar een van de vele servercentra van Microsoft over de hele wereld.

Hetzelfde geldt voor GeForce Now en Stadia, hoewel die beide al beschikbaar zijn op andere tv-systemen.

Om toegang te krijgen tot Xbox Cloud Gaming hebben spelers natuurlijk een compatibele Samsung TV nodig, een controller, zoals gezegd, en een lidmaatschap op Xbox Game Pass Ultimate.

Voor één maandelijks bedrag biedt Xbox Game Pass Ultimate niet alleen meer dan 100 games om via de cloud te spelen, maar ook vele honderden Xbox- en pc-games om zonder extra kosten van te genieten.

"We zijn op een zoektocht om het plezier en de gemeenschap van gamen naar iedereen op de planeet te brengen, en het brengen van de Xbox-app naar smart tv's is een volgende stap in het realiseren van onze visie," aldus Xbox-baas Phil Spencer.

"Daarom zijn we verheugd om samen te werken met Samsung, een wereldleider op het gebied van tv's, om Xbox naar meer spelers te brengen. De samenwerking met Samsung heeft ons geholpen om meer toegang tot gaming te bieden en heeft ons in staat gesteld om nieuwe spelers in onze bloeiende gemeenschap te verwelkomen."

Geschreven door Rik Henderson.