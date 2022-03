Samsung S95B is de eerste OLED-tv van het merk en komt in april aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft eindelijk de OLED-tv-markt betreden, met zijn eerste model in april.

De Samsung S95B breidt het tv-assortiment van het bedrijf verder uit dan QLED, LED en Mini LED. Het zal beschikbaar zijn in 55- en 65-inch schermformaten en beschikt over dezelfde Neural Quantum Processor-technologie die te vinden is in de vlaggenschip Neo QLED-modellen van het merk.

Slimme functionaliteit wordt geleverd door het eigen Tizen-systeem, terwijl Samsung Object Tracking Sound en Q-Symphony met Dolby Atmos-audiotechnologieën ook aan boord zijn.

Het noemt het ontwerp "LaserSlim".

Samsung is relatief laat met de OLED-partij, omdat het eerder de voorkeur gaf aan zijn eigen QLED-displaytechnologie voor high-end sets. Maar het succes van LG , Philips , Panasonic en Sony , die elk al jarenlang OLED-tv's aanbieden, heeft het bedrijf duidelijk geïnspireerd om zijn assortiment uit te breiden.

Er is nog geen exacte datum of prijsinformatie voor de S95B. We zullen updaten wanneer mogelijk.

Binnenkort komen ook de nieuwste tv's van Samsung in zijn lifestyle-assortiment, waaronder de 2022 Frame, Serif en Sero, plus een nieuwe 8K Neo QLED-reeks, met de 2022 QN900-, QN800- en QN700-modellen.

Deze laatste sets gebruiken Mini LED-achtergrondverlichting voor diepere zwartwaarden en minder lichtuitloop, wat resulteert in nauwkeuriger, OLED-achtig contrast en kleuren.

Geschreven door Rik Henderson.