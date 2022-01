Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op CES 2022 was er geen twijfel dat Samsung's Micro LED TV-scherm overweldigend was in zijn enorme schaal, visuele getrouwheid en in het presenteren van het beste van het beste als het gaat om hoog dynamisch bereik (HDR). Dit is de toekomst van televisie.

Toen kwamen we erachter wat de verwachte prijs zal zijn: meer dan $ 100.000, mogelijk tot $ 150.000 (er is echter nog geen officiële prijs, dus het is het beste giswerk op het moment van schrijven, gebaseerd op feedback van insiders uit de industrie).

Dus hoe kan een tv rechtvaardigen dat hij net zoveel kost als een sportwagen? Wel, omdat Samsung's Micro LED vrij veel is de sportwagen van de tv-wereld.

Allereerst: kijk maar naar onze foto's, gemaakt tijdens Samsung's First Look-evenement tijdens CES 2022. Het Koreaanse bedrijf had een balzaal geboekt in Caesars Palace om zijn volledige reeks televisies te presenteren, van de Micro LED-panelen tot zijn meer consumenten ( maar nog steeds high-end) Neo QLED 4K- en 8K-panelen , tot aan het lifestyle-assortiment - inclusief het verbluffende, niet-verblindende The Frame 2022 .

Tv's zijn notoir moeilijk te fotograferen, vooral in donkere omgevingen met meerdere lichtbronnen, maar deze Micro LED-panelen leveren net zulke epische diepe zwarttinten en pittig wit dat het bijna is alsof je een scène fotografeert. Zie je hoe de zwarten gewoon doorgaan in de duisternis rond het paneel? Zo rijk zijn deze afbeeldingen - in feite zijn ze veel rijker in persoon, het is bijna onmogelijk te beschrijven zonder er echt voor te staan.

Dat is de grote aantrekkingskracht van Micro LED: de microscopisch kleine LED's, die zichzelf oplichten per displaypixel (net zoals een OLED-paneel dat doet, maakt alleen Micro LED gebruik van anorganisch materiaal), zorgen voor een ultranauwkeurige regeling van de verlichting waar niets anders op de markt tegen kan concurreren . Dit brengt ook het voordeel met zich mee van ultralage zwartwaarden, weer net als OLED, maar met een veel hogere piekhelderheid.

Maar terug naar de vraag: is dat goed genoeg om afscheid te nemen van zes cijfers? Laten we eerlijk zijn, het grootste deel van de wereldbevolking zal nooit over zulke bedragen kunnen beschikken. De prijs is echt indicatief voor het hoge uitvalpercentage in het productieproces - wat betekent opnieuw beginnen, nieuwe module en zo - en de enorme paneelgrootte, waarbij de CES 2022-vitrine het trio van 89-, 101- en 110- laat zien inch-modellen. Zelfs de kleinste is enorm en levert een volledig meeslepende ervaring op, want er is geen rand (nou ja, het is een scherm-tot-lichaamverhouding van 99,9 procent).

Het grotere voordeel is eigenlijk dat Samsung met oefening in staat zal zijn om zijn kunstvorm te perfectioneren: de prijs van Micro LED's zou moeten krimpen naarmate de productie-ervaring en -processen van het bedrijf toenemen, en de paneelafmetingen worden kleiner om meer in overeenstemming te zijn met wat de meeste consumenten zijn na (dwz 55-inch panelen en dergelijke).

Uiteindelijk gaat het persoonlijk zien van een Samsung Micro LED-tv over de luxe van die ervaring, niet het denkbeeldige scenario om er nu een te bezitten. Maar wat een visuele traktatie is het - en geweldig om te zien dat Samsung zich zo'n drie jaar na de eerste aankondiging van The Wall op CES 2019 aan dit formaat verbindt.