(Pocket-lint) - Er valt veel te zeggen voor de hervatting van persoonlijke evenementen: als CES 2022 er niet was geweest, hadden we Samsung's The Frame 2022-televisie niet met onze eigen ogen mogen zien.

En we zijn heel, heel blij dat we dat deden: maar dit is een absoluut verbazingwekkend paneel. Het is misschien wel onze keuze van de show?

Waarom? Omdat de 2022-versie van The Frame een antireflecterend paneel gebruikt dat wordt beschreven als "verblindingsvrij". Dit is gecertificeerd door UL Labs .

Het is ook niet overdreven: we scheen met de zaklamp van onze telefoon op het paneel en het weerkaatste niet als een spiegel naar ons terug. Nabijgelegen lampen in Samsung's achter gesloten deuren CES 2022 showcase-ruimte - waar we ook werden geplaagd om een kijkje te nemen in het QD-OLED-prototype (de enige ter wereld buiten het hoofdkantoor van Samsung) - hadden ook geen invloed op The Frame, terwijl de Neo QLED-panelen in de buurt reflecteerden inderdaad.

Dus waarom is dit belangrijk? Samsung's insteek is dat je op zo'n paneel meer kunt weergeven dan alleen televisie. Je kunt bijvoorbeeld kunstwerken uit galerijen ophangen en ze zullen een echte canvasachtige uitstraling hebben. Het is zo authentiek dat je het scherm wilt aanraken - daarom is er ook een vingerafdrukbestendige coating op het paneel, om de dingen er extra onberispelijk uit te laten zien.

We denken echter dat er veel meer aan de hand is, want een verblindingsvrij paneel in een woonkamer met grote ramen en last van weerkaatsing van verschillende lichtbronnen zal duidelijk profiteren. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het paneel hier, met een resolutie van 4K en ondersteuning van 120 Hz, een knaller is met alle nieuwste normen volledig van kracht.

Om te worden gecertificeerd als niet-verblindend, moest The Frame 2022 drempeltests doorstaan die zijn ingesteld door UL, die reflectie, ongemak en invaliditeit beoordeelt, waarbij voor elk een uniforme verblindingsclassificatie (UGR) werd ingesteld. The Frame is duidelijk met vlag en wimpel geslaagd. Het is een paneel als geen ander dat we ooit hebben gezien.

In dit stadium heeft Samsung echter nog geen definitieve modelnummers vrijgegeven, maar u kunt deze indrukwekkende televisie kopen in de maten 32- tot 85-inch. Als je de kans krijgt om er een te zien, dringen we er sterk op aan dat je dat doet - het is een enorm indrukwekkende prestatie om het inderdaad voor elkaar te krijgen.