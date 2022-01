Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een relatief rustige CES 2022 gehad, maar er zijn nog steeds een paar interessante weetjes aangekondigd, en The Freestyle telt zeker als een van die - een miniprojector die volgens Samsung ideaal is voor diegenen die een apparaat willen dat veel verschillende functies.

Het is in de eerste plaats een projector, maar er zijn ook slimme luidsprekermogelijkheden en verlichtingsopties. Het weegt 830 gram, dus het zou mooi en draagbaar moeten zijn, hoewel er wel een stroomkabel voor nodig is om te werken (hoewel je ervoor kunt kiezen om het op een batterijpakket aan te sluiten), en met een 180 graden draaibare houder zou je het moeten kunnen laten vallen en richt het op de meeste oppervlakken voor een display.

Het kan een display creëren van maximaal 100 inch groot, en zo klein als 30 inch indien gewenst. Die foto is Full HD, dus 1080p in plaats van 4K, hoewel we bij een pre-order van $ 899 waarschijnlijk hopen op een hogere resolutie.

Toch is het doel hier duidelijk flexibiliteit, tot het punt waarop Samsung zelfs een stopcontactadapter aanbiedt waarmee je de hele shebag in een licht stopcontact kunt steken voor stroom - dus je zou het in theorie op die manier aan een plafond kunnen installeren, zolang je stopcontact maar zijn gewicht veilig kan dragen.

De Freestyle werkt met Samsung's Bixby of, bij voorkeur, Amazon Alexa, zodat je slimme huis- en assistent-bedieningen kunt gebruiken, terwijl er ook een hoes is die op de voorkant van de projector kan worden geklikt om hem te beschermen en je de Freestyle te laten gebruiken voor verlichting.

De projector is nu beschikbaar voor pre-order, samen met verschillende accessoires, waaronder een koffer en een batterijbasis waarmee je The Freestyle echt kunt gebruiken waar je maar wilt zonder dat je een stroomkabel nodig hebt.

