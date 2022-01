Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Net voordat CES 2022 op volle kracht van start gaat - zowel persoonlijk als virtueel - heeft Samsung zijn 2022 tv-vernieuwing onthuld voor Micro LED- , Neo QLED- en Lifestyle-modellen.

Bovenaan de stapel staat de Micro LED-vernieuwing, die nu naast de 101- en 110-inch versies ook een 89-inch model heeft. Micro-LED is een opwindende onderneming omdat het extra kleine LED's heeft (25 miljoen, niet minder) die zichzelf oplichten, op dezelfde manier als OLED, behalve met een hogere piekhelderheid.

Dat zou moeten zorgen voor een optimale beeldkwaliteit, met het 2022-bereik dat in staat is tot een miljoen helderheidsstappen en kleurniveaus voor de ultieme High Dynamic Range (HDR)-ervaring - vooral omdat de rand nu bijna volledig is bijgesneden, met een scherm van 99,9 procent -to-body ratio voor dit ontwerp.

Als, dat wil zeggen, u zich er een kunt veroorloven - deze enorme Micro LED-televisies zullen een behoorlijke som geld kosten (lees vele duizenden), dat weten we zeker, hoewel de prijs nog moet worden bevestigd. Het wordt hoog tijd dat Samsung de technologie in consumentenproducten gaat gebruiken om daadwerkelijk te kopen.

De volgende in de line-up is de 2022 Neo QLED-vernieuwing, met een Neo Quantum-processor om meer geavanceerde contrastmapping te bieden met behulp van de achtergrondverlichting. De nieuwe tellies kunnen verlichting aan over 16.384 stappen - dat is vier keer zoveel als de 4.096 van de vorige generatie - wat een effectievere HDR-weergave mogelijk zou moeten maken.

De Neo QLED-modellen voegen ook de EyeComfort-modus toe, ontworpen om automatisch de helderheid en toon van het scherm aan te passen met behulp van een ingebouwde lichtsensor in combinatie met zonsopgang/set-cycli. Het lijkt een beetje op het True Tone-display van Apple, waarbij kleuren worden aangepast voor een meer gebalanceerd en comfortabel beeld, afhankelijk van het omgevingslicht.

De andere nieuwe functie van de grote slagman is een focus op geluidsverbetering. Het OTS-systeem (Object Tracking Sound) van Samsung is verbeterd en introduceert OTS Pro, dat opwaarts gerichte luidsprekers bevat voor een verbeterd meeslepend geluidsbeeld met geluid boven het hoofd.

De laatste van het trio zijn de Lifestyle-schermen van Samsung - de Frame, Sero en Serif - die een nieuw mat scherm zullen hebben met antireflectie-, antireflectie- en anti-vingerafdrukeigenschappen.

Nog geen woord over prijzen of beschikbaarheid, maar aangezien Samsung een CES 2022-conferentie zal organiseren - vermoedelijk voor de schermen van de volgende generatie - verwacht u dat volledige informatie op woensdag 5 januari zal volgen na de avondconferentie op dinsdag 4 januari.