Samsung's 2022-schermen en top-tv's hebben HDR10+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat zijn top-tv's en schermen die in 2022 worden gelanceerd, een nieuwe functie zullen bevatten in de vorm van HDR10+ Gaming, een onlangs aangekondigde upgrade naar de standaard HDR10 .

HDR10+ Gaming is in feite een kleine verbetering ten opzichte van de normale, oudere versie, en het grote voordeel komt in de vorm van automatische kalibratie waarmee de gebruiker achterover kan leunen en ontspannen.

De software zal de beste instellingen voor de inhoud uitwerken en dienovereenkomstig aanpassen, zodat u levendige kleuren en nauwkeurigheid krijgt met een minimum aan gehannes.

Samsung zegt dat de functie in 2022 naar zijn nieuwe gamingmonitors zal komen, naast tv's in de Q70-reeks en hoger, dus voorlopig zal deze worden gereserveerd voor het duurdere einde van het spectrum.

Dat betekent dat als je een next-gen console of krachtige pc inpakt, je kunt profiteren van alle kleine extra's zoals 120Hz verversingsfrequenties, VRR en HDR10+ alles in één pakket op een high-end Samsung TV.

We zouden binnenkort meer te weten moeten komen op CES, hoewel de show dit jaar een enigszins chaotische aangelegenheid lijkt. Merken trekken zich elke dag terug uit het persoonlijke evenement van de beurs vanwege de toenemende risico's van de nieuwe golf van Covid-19-infecties.