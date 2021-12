Wat is QD-OLED en hoe verandert het de tv?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een enorm aantal paneeltechnologieën beschikbaar op moderne premium-tv s zoals OLED , QLED, Micro LED en nu, om het nog verwarrender te maken, hebben we de komst van QD-OLED- tvs.

Om het water nog verder te vertroebelen, verwijst Samsung vaak naar de nieuwe panelen als QD Display, maar iedereen noemt het QD-OLED, dus wij ook.

Dit jaar hebben we een aantal fantastische sets gelanceerd van alle grote fabrikanten, maar je vraagt je misschien af of het de moeite waard is om te wachten om te zien wat QD-OLED op tafel brengt.

Met dit in ons achterhoofd probeerden we erachter te komen waar deze nieuwe technologie over gaat en hoe deze zich verhoudt tot zijn rivalen.

Simpel gezegd, QD-OLED neemt elementen van OLED-technologie en combineert deze met Quantum Dot-panelen in een poging om het beste van twee werelden te bieden. Het doel is om een hoge piekhelderheid te bieden met weinig tot geen lichtuitloop, diepe zwarttinten en levendige kleuren.

De technologie is ontwikkeld door Samsung, die in het verleden een tegenstander was van OLED-technologieën ten gunste van QLED-schermen (Quantum Dot). Dit is niet zo verwonderlijk, want rivaliserende fabrikant LG is de enige leverancier van grote OLED-panelen op de tv-markt.

OLED-panelen produceren de diepst mogelijke zwarttinten omdat de pixels afzonderlijk kunnen worden uitgeschakeld, in tegenstelling tot een traditioneel LCD-paneel dat werkt door een achtergrondverlichting (of veel achtergrondverlichting) door een laag pixels bovenop te schijnen. Het nadeel is dat ze niet dezelfde helderheidsniveaus kunnen bereiken als andere panelen en ook enigszins gevoelig zijn voor beeldretentie of inbranden.

QLED-panelen blinken uit in kleurnauwkeurigheid en worden daarom vaak genoemd als de beste keuze voor levendige HDR-inhoud. Ze kunnen helderder zijn dan OLED-panelen en hebben niet dezelfde neiging tot inbranden, maar ze kunnen niet dezelfde diepe zwarttinten bereiken, dus het algehele contrast wordt verminderd.

In QD-OLED-schermen wordt een OLED-paneel in wezen gebruikt als achtergrondverlichting en straalt het een blauw licht uit via rode en groene kwantumstippen. De kwantumstippen verdelen elke OLED-pixel in drie subpixels - rood, groen en blauw. Deze kunnen worden gecombineerd om puur wit licht te creëren of in andere combinaties worden gebruikt om miljoenen kleuren te bereiken.

In tegenstelling tot traditionele LCD-filtering gaat er bijna geen lichtenergie verloren bij het transformeren van de kleur via quantum dots. Dit betekent dat QD-OLEDs helderder moeten kunnen lijken dan de huidige OLEDs met behoud van de zwartwaarden.

Samsung zegt dat zijn 4K QD-OLED-tvs ongeveer 8,3 miljoen individueel regelbare lichtbronnen zullen hebben, dit zou een contrastverhouding van 1.000.000:1 mogelijk maken en op zijn beurt betere HDR-prestaties.

Samsung denkt dat QD-OLED een van de breedste kleurweergaven zal bieden van zijn huidige topklasse displays. Het merk verwacht een kleurvolume van meer dan 80 procent met een helderheidsbereik tussen 0,0005 nits zwart en 1000 nits piekwit.

Hoewel we het niet zeker weten, wordt verwacht dat de eerste QD-OLED-schermen van Samsung in januari worden onthuld op CES 2022. Geruchten gaan dat de panelen al in productie zouden moeten zijn en dat de sets in de eerste helft van 2022 bij retailers kunnen landen.

Er gaan ook geruchten dat Sony van plan is om in 2022 zijn eigen QD-OLED-modellen te lanceren, blijkt uit een nieuwsartikel van Business Korea .

Nogmaals, niemand weet het zeker, maar gezien de integratie van de toch al dure OLED-technologie, denken we niet dat deze goedkoop zullen zijn.

Vroege geruchten wijzen erop dat Samsung QD-OLEDs in eerste instantie in 55-inch en 65-inch maten zullen verschijnen, met grotere 70-inch modellen op een later tijdstip.

De beste gok op dit moment is dat de nieuwe QD-OLED-schermen tussen het huidige QLED-aanbod van Samsung en de bankrekening van het merk zullen zitten, waardoor het MicroLED-aanbod wordt vernietigd.