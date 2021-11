Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereld van hoog dynamisch bereik, beter bekend als HDR, wordt steeds groter. De versie van Samsung, HDR10+, die op veel van zijn toptelevisies (en enkele andere merken) staat en een extra laag dynamische metadata toevoegt, krijgt in 2022 een HDR10+ "gaming-extensie".

Dat is een belangrijke update voor het Koreaanse merk, dat Dolby Vision Gaming wil overnemen, aangezien Samsung-tvs het HDR-formaat van Dolby niet ondersteunen. Vooral voor gamers ondersteunt deze gaming-uitbreiding variabele verversingssnelheid (VRR) en tonemapping met lage latentie - dit alles draagt bij aan een verbeterde ervaring bij het aansluiten van die nieuwe Xbox Series X of PlayStation 5 .

Dankzij de variabele verversingssnelheid kan de tv niet alleen synchroniseren met de dynamische framesnelheid van een game - tot 120 Hz - maar de toevoeging van tonemapping met lage latentie betekent dat de responstijd zich snel kan aanpassen aan snelle veranderingen, waardoor HDR-beelden worden gegarandeerd die volgen samen met de live-actie.

Er is ook automatische HDR-kalibratie, die de handdruk tussen apparaat en tv overneemt. Als je bijvoorbeeld ooit een console tussen HDMI-ingangen hebt verplaatst, weet je dat er elke keer een handmatige HDR-configuratie is – waarbij je symbolen moet dimmen totdat ze nauwelijks zichtbaar zijn – die deze functie uitroeit. Dit vereenvoudigt niet alleen het proces, het zorgt er ook voor dat de inhoud eruitziet zoals de maker het bedoeld heeft.

Als dat allemaal bekend klinkt, is dat omdat HGiG — dat is de HDR Gaming Interest Group — voor vrijwel dezelfde functies geschikt is, die onder andere Microsoft en Sony beide ondersteunen. Maar Samsung maakt geen deel uit van dat consortium, daarom moet het Koreaanse merk zijn eigen gang gaan bij het creëren van bijpassende functies voor zijn eigen formaat.

Echter, met momenteel beperkte ondersteuning voor HDR10+ - Dolby Vision wordt op grotere schaal gebruikt - of deze gaming-extensie voldoende ondersteuning zal krijgen, is nog steeds de vraag.