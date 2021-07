Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe versie van The Wall aangekondigd , het modulaire display van meer dan 1.000 inch.

Het nieuwste scherm uit de IWA-serie is nog steeds gericht op bedrijven en commerciële eigendommen - slecht nieuws voor iedereen die het als televisie op de muur van hun huis wil gebruiken - met verbeteringen aan de kleuren van het scherm en een vermindering van de dikte.

Zoals je zou verwachten, heeft Samsung geen prijs vermeld voor het MicroLED-scherm, hoewel we weten dat de LEDs tot 40 procent kleiner zijn dan het model van vorig jaar, evenals de opname van een nieuwe AI-processor die werkt om ruis en kwaliteit en contrast verbeteren.

Dat zou moeten leiden tot een sterk verbeterde beeldkwaliteit op het scherm, waarbij de modulariteit het mogelijk maakt om te wisselen tussen verschillende resoluties, zoals 8K tot 16K.

Hierdoor kunnen eigenaren het ook op verschillende manieren rangschikken - convex, concaaf, hellend, opgehangen aan plafonds, aan muren gemonteerd of in de vorm van een L - met het scherm nu met een verversingssnelheid van 120 Hz en 1.600 nits van helderheid.

In wezen is het het soort topscherm dat u waarschijnlijk zult zien in luchthavens, buitenreclame, winkelcomplexen, waarbij Samsung ernaar streeft deze enorme commerciële displays naar een hoger niveau te tillen door MicroLED-technologie te introduceren.

Het volgt de beslissing van het bedrijf om de verbeterde schermen op te nemen in zijn meer consumentgerichte tvs voor 2021.

Op CES eerder dit jaar kondigde het een nog steeds belachelijk 110-inch MicroLED-model aan, dat vervolgens werd gevolgd door 76- en 99-inch edities - waarschijnlijk net redelijk genoeg om in sommige huizen te komen. En zo niet, dan is er altijd nog de rest van Samsungs lifestyle-tvs om te ontdekken, waaronder nu The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace en The Premiere.