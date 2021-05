Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google werkte onlangs samen met Samsung om een verenigd Wear OS- en Tizen-platform aan te kondigen, wat leidde tot speculatie dat Samsung Android TV zou gaan gebruiken voor zijn smart-tvs. Een nieuw rapport sluit die geruchten echter af.

Een woordvoerder van Samsung bevestigde aanProtocol dat Tizen in de toekomst nog steeds het "standaardplatform" voor de smart-tvs van het bedrijf zal zijn.

Samsung is momenteel een van de grootste verkopers van tvs en biedt 4K HDR-tellers met een stijlvol ontwerp en geweldige slimme functies. Het is hier waar je waarschijnlijk Tizen bent tegengekomen, zonder het je zelfs maar te beseffen. De gebruikersinterface zelf heeft een andere naam - het heet Eden, maar het is gebouwd op Tizen.

Tizen is een aangepast besturingssysteem ontwikkeld door Samsung. Kijk naar Tizens eigen " over " -pagina en je zult ontdekken dat Tizen in feite een veelzijdig besturingssysteem is. Dat wil zeggen, het is een kernbesturingssysteem met verschillende versies, afhankelijk van het apparaat dat het van stroom voorziet. Het is gebouwd op een Linux-basisraamwerk en is flexibel, zodat het kan worden gebruikt op telefoons, horloges, infotainmentsystemen, koelkasten met schermen en tvs.

Als onderdeel van de samenwerking tussen Google en Samsung zullen de toekomstige wearables van Samsung worden geleverd met een uniforme Wear OS x Tizen-software in plaats van Tizen, maar dat betekent niet dat Samsung van plan is Tizen geleidelijk af te schaffen ten gunste van Android TV. U vindt de op Tizen gebaseerde Eden UI op de meeste (zo niet alle) bestaande QLED-tvs van Samsung. En als u in de toekomst een Samsung Smart TV met 4K HDR koopt, is het waarschijnlijk ook een door Tizen aangedreven machine.

Geschreven door Maggie Tillman.