(Pocket-lint) - Samsung zal later deze maand eindelijk zijn 110-inch en 99-inch micro-led-tvs op de markt brengen, en later dit jaar komt er een 88-inch tv. De fabrikant heeft echter ook onthuld dat er een nog toegankelijker model aan de horizon ligt.

Tijdens zijn online-evenement Unbox & Discover in maart kondigde het bedrijf aan dat een 76-inch micro-led-tv "op de roadmap" staat.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de technologie, aangezien kleinere schermformaten lastig te realiseren waren - tenminste, als je op zijn minst een 4K-resolutie wilt.

Natuurlijk is er geen echt woord over de specificaties van de 76-inch tv, maar we zouden enorm verrast zijn als het geen 4K was, vooral gezien de waarschijnlijke hoge kosten. Micro LED is zeker geen goedkope tv-technologie.

Het is echter misschien wel de beste die er is. Net als OLED maakt het gebruik van zelfverlichtende pixels die kunnen worden in- / uitgeschakeld of gedimd. Dat betekent dat zwarte niveaus zo diep kunnen zijn als mogelijk, terwijl heldere gebieden kunnen slaan zonder dat er licht naar de omliggende zones bloeit.

Maar omdat het miniatuur-LED-lampen gebruikt in plaats van organische lichtgevende diodes, is het in staat tot een potentieel veel hogere helderheid, een langere levensduur en zonder problemen met het schermretentie.

De eerste Samsung Micro LED-set was The Wall - een modulair systeem dat zou kunnen resulteren in een scherm van maar liefst 292 inch. De nieuwste tvs kunnen echter zelf worden geïnstalleerd. Weliswaar tegen een vergoeding.

Geschreven door Rik Henderson.