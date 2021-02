Samsung organiseert een Unbox & Discover-evenement om meer tv-innovaties te laten zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft begin 2021 een hele reeks televisies onthuld, maar het lijkt erop dat het bedrijf nog niet klaar is.

Op virtuele CES sprak Samsung over Neo QLED, dat gebruik maakt van Mini LED-technologie - terwijl het ook een MicroLED-set bevestigt - maar het heeft niet al zijn modellen aangekondigd. In feite vermeldde het slechts een fractie van wat we dit jaar van het bedrijf verwachten te zien.

Op 2 maart organiseert Samsung een online evenement genaamd Unbox & Discover. Er zijn maar weinig details over wat je kunt verwachten, maar de uitnodiging zegt wel: "Samsung zal zijn visie delen over hoe de nieuwste innovatieve producten van het bedrijf de rol van de tv zullen herdefiniëren door middel van geavanceerde technologieën, een prachtig ontwerp en impactvolle partnerschappen."

Of dit de onthulling zal zijn van meer tv-toestellen - misschien inclusief meer informatie over tvs die lager zijn dan de vlaggenschipaankondigingen in januari, of alleen een focus op de technologieën in deze tvs is niet duidelijk.

Het praten over partnerschappen is interessant en kan een groot gebied zijn voor uitbreiding. Samsung toonde zijn Smart Trainer-fitnessfunctie voor zijn tvs en nu meer mensen meer tijd doorbrengen voor tvs, is het logisch om ze in te pakken met meer alledaagse functies dan alleen films en shows kijken.

Op dit moment is het niet precies duidelijk wat we zullen zien, maar we zullen onze ogen openhouden voor geruchten en ervoor zorgen dat we de gebeurtenis volledig dekken als het gebeurt. We verwachten dat de livestream zowel op YouTube als op sociale kanalen van Samsung zal verschijnen.

Geschreven door Chris Hall.