OLED versus Mini LED versus MicroLED: verschillende tv-technici uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deze CES 2021 biedt onderdak aan tv-lanceringen van tal van fabrikanten, maar met zoveel displaytechnologieën die worden aangenomen, kan het voor u excuses zijn dat u niet begrijpt wat ze allemaal betekenen.

Er zijn OLED-tvs, mini-led-tvs en zelfs MicroLED-tvs, waarbij sommige bedrijven meer dan één type technologie aanbieden in hun uitgebreide assortiment.

We leggen elk van de onderstaande technologieën uit, inclusief hun unieke kenmerken om u te helpen alles te begrijpen.

Gebruikt door: LG, Philps, Panasonic, Sony

LG, Philps, Panasonic, Sony Pluspunten: diepe zwartwaarden, geweldige kleurverzadiging en HDR-respons kunnen superslank zijn.

diepe zwartwaarden, geweldige kleurverzadiging en HDR-respons kunnen superslank zijn. Minpunten: Helderheid niet altijd zo goed als LED / LCD, beperkte levensduur in vergelijking met conventionele LCDs, vatbaar voor beeldretentie

Organische Light Emitting Diode-technologie - beter bekend als OLED - bestaat nu al bijna een decennium en wordt gebruikt in tvs, maar ook in telefoons en andere draagbare apparaten met een klein scherm.

Het maakt gebruik van miljoenen kleine, gekleurde, zelfverlichtende pixels die afzonderlijk kunnen worden in- of uitgeschakeld, wat betekent dat donkere delen van een scherm dieper en meer betrokken kunnen zijn, zonder dat er licht uit naburige pixels wegvloeit. Inderdaad, omdat ze volledig kunnen worden uitgeschakeld, zijn zwartniveaus meestal beter dan de meeste andere schermen die momenteel op de markt zijn.

Het stroomverbruik profiteert ook van het ontbreken van achtergrondverlichting, net als de diepte van een OLED-tv, aangezien het paneel slechts millimeters dik kan worden gemaakt. Sommige oled-tvs hebben aparte media-aansluitdozen, waardoor het paneel vlak tegen de muur kan worden geplaatst.

OLED-tvs staan ook bekend om hun uitstekende kleurverzadiging en nauwkeurigheid, hoewel de helderheid meestal niet zo hoog is als die van topklasse led-tvs.

Een ander voorbehoud voor OLED-schermtechnologie is dat, omdat het organisch is, de levensduur korter is dan dat van rivalen. Pixeleffectiviteit kan vervagen en een set kan na verloop van tijd minder helder of levendig lijken. Dit kan echter vele jaren duren.

Misschien nog belangrijker om op te merken is dat OLED qua schermretentie vergelijkbaar is met de oude plasma-tv-technologie. Vaak zie je statische beelden een tijdje blijven hangen. In het ergste geval kunt u zelfs permanente scherminbranding ervaren, hoewel tv-fabrikanten een aantal failsafes en maatregelen hebben ingevoerd om dit te voorkomen in recentere modellen.

Gebruikt door: LG, Samsung, TCL

LG, Samsung, TCL Pluspunten: geweldige helderheid, betere zwartwaarden in vergelijking met andere led-tvs, meer betaalbaar

geweldige helderheid, betere zwartwaarden in vergelijking met andere led-tvs, meer betaalbaar Minpunten: dikkere tv door achtergrondverlichting achter LCD-substraat, wat licht bloeit tussen pixels

Mini LED is een redelijk nieuwe technologie voor tvs. Het is ook de enige hier die verwijst naar de achtergrondverlichting in plaats van de schermtechnologie zelf.

Een Mini LED-achtergrondverlichting is vergelijkbaar met andere LED-technologieën die direct achter een LCD-substraat zitten en, net als die, schijnt het licht door niet-zelf-oplichtende pixels om u een beeld op het scherm te geven. In tegenstelling tot andere LED-achtergrondverlichting - zelfs lokaal dimbare - bestaat het echter uit vele duizenden kleine LEDs die in meerdere, veel kleinere zones kunnen worden in- of uitgeschakeld.

De LG mini-led-tvs uit 2021 gebruiken bijvoorbeeld 30.000 leds in de achtergrondverlichting, die zich direct achter het lcd-paneel bevindt. Deze zijn gegroepeerd in ongeveer 2.500 zones, die naar behoefte nauwkeurig kunnen worden in- / uitgeschakeld, gedimd of helderder worden gemaakt.

Het voordeel van deze technologie ten opzichte van conventionele LED-achtergrondverlichting is dat deze nauwkeuriger kan zijn en daarom betere zwartwaarden oplevert. De kleurverzadiging en nauwkeurigheid zijn ook verbeterd (zoals het geval is wanneer u een betere controle hebt over de donkere delen van een scherm). Er is ook minder lichtuitstroom, omdat de LED-zones veel kleiner zijn dan normaal.

Het eindresultaat kan niet vergelijkbaar zijn met OLED of MicroLED, die nog nauwkeuriger zijn omdat elke pixel zelfverlicht is, maar je krijgt wel een veel beter beeld dan je normaal zou doen voor LED-tv-technologie.

Een ander voordeel van mini-led-tvs is dat ze van de drie hier de goedkoopste zijn om te produceren.

Gebruikt door: Samsung

Samsung Pluspunten: uitstekende helderheid, uitstekende zwartwaarden, modulaire tv-technologie die in veel verschillende formaten kan worden gemaakt

uitstekende helderheid, uitstekende zwartwaarden, modulaire tv-technologie die in veel verschillende formaten kan worden gemaakt Minpunten: extreem, onbetaalbaar, kan momenteel alleen worden gemaakt in enorme schermformaten

Net als OLED gebruikt MicroLED-technologie zelfverlichtende pixels met veelkleurige miniatuur-LEDs die worden gecombineerd om een zeer nauwkeurig beeld te geven zonder dat er achtergrondverlichting nodig is.

Dit biedt vergelijkbare prestaties als OLED, vooral als het gaat om zwartniveaus, aangezien elke pixel naar believen kan worden in- of uitgeschakeld. Omdat de pixels echter zijn gemaakt van niet-organisch materiaal, kunnen ze technisch ook helderder schijnen, waardoor MicroLED-tvs mogelijk een veel hoger contrast en een hogere helderheid krijgen.

HDR-besturing is daarom meer uitgesproken op een MicroLED-paneel, met extremere zwartniveaus en helderheid dan andere technologieën kunnen bereiken.

MicroLED-technologieblik is ook flexibeler, zoals blijkt uit Samsungs The Wall , dat modulair is en is opgebouwd met verschillende stukjes schermen die aan elkaar zijn samengevoegd om een veel groter scherm te maken. Ook komt er vanaf later 2021 een nieuwe tv, die niet door getrainde professionals hoeft te worden geïnstalleerd.

Er zijn echter een aantal kanttekeningen bij MicroLED. Ten eerste, omdat het is opgebouwd uit groepen pixels die een millimeter meten (een module), is het eigenlijk alleen bruikbaar in grotere schermformaten, anders verlies je resolutie. De kleinste MicroLED-tv die tot nu toe is uitgebracht, is 77 inch. De originele Wall TV was 4K en 146-inch.

Andere fabrikanten ontwikkelen echter micrometermodules, dus dat zou in de toekomst een probleem kunnen zijn.

Het andere nadeel van MicroLED is dat het momenteel extreem duur is. Er wordt gezegd dat de 2021 110-inch MicroLED-tv van Samsung meer dan $ 150.000 zal kosten.

Geschreven door Rik Henderson.