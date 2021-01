De nieuwste Frame-tv van Samsung kan automatisch worden gedraaid tussen liggend en staand

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De line-up van Samsung voor lifestyle-tvs heeft een boost gekregen met een nieuwe versie van The Frame TV die de Koreaanse fabrikant al enkele jaren produceert.

Aangekondigd tijdens Samsungs pre- CES 2021- evenement, heeft de nieuwe generatie The Frame een trucje in petto: het 43-inch model zal automatisch roteren tussen liggend en staand, afhankelijk van de inhoud die je weergeeft. Het is echter geen primeur - Samsungs Sero TV, die vorig jaar op CES werd gelanceerd, draaide ook om, maar die was gericht op degenen die inhoud van hun telefoons castten - zoals TikToks of Instagram-inhoud - opgenomen in portretmodus.

The Frame heeft hogere ambities omdat het is ontworpen om eruit te zien als een foto wanneer het niet wordt gebruikt (in plaats van een grote zwarte rechthoek), dus de portretmodus kan worden gebruikt om illustraties of iets dergelijks weer te geven.

Samsung zegt dat de 2021-versie ongeveer 46 procent slanker is dan de vorige generatie, terwijl de nieuwe bevestigbare randen beschikbaar zijn in vijf kleuren en twee verschillende stijlen - modern en afgeschuind - die passen bij de esthetiek van de kamer waarin The Frame zich bevindt.

De originele versie van The Frame werd gelanceerd in 2017 en Samsung zegt dat het tot nu toe meer dan een miljoen apparaten heeft verkocht. Samsungs lifestyle tv-portfolio omvat ook The Serif, The Sero, The Terrace en The Premiere, evenals The Frame.

Geschreven door Dan Grabham.