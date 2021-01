Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Samsung zijn MicroLED TV-technologie blijft ontwikkelen en uitbrengen, heeft Samsung een andere nieuwe tv-technologie omarmd die ook het afgelopen jaar op de voorgrond is gekomen. Het gebruikt Mini LED-achtergrondverlichting op zijn 2021 4K en 8K Neo QLED-tvs, zoals aangekondigd tijdens een online eerste blik voorafgaand aan CES.

Mini LED- achtergrondverlichtingstechnologie plaatst duizenden kleine LED-lampjes in zones achter het LCD-substraat die nauwkeuriger kunnen worden geregeld (in- en uitgeschakeld) dan gewone LED-achtergrondverlichting. Omdat ze ook kleiner zijn, stralen ze minder licht uit en zorgen ze voor betere zwartwaarden, kleurnauwkeurigheid en HDR-respons.

De nieuwe televisies van Samsung zullen Quantum Mini LED gebruiken - zijn eigen vorm van de technologie die wordt gecombineerd met Quantum Matrix-technologie en een Neo Quantum Processor om ervoor te zorgen dat zwarte delen van een scherm volledig zwart zijn, terwijl de helderheid theoretisch hoger kan zijn dan bij rivaliserende zelfverlichtende OLED panelen, bijvoorbeeld.

Er komen twee vlaggenschip-tvs met Quantum Mini LED-technologie en de Neo Quantum Processor: de 8K Samsung QN900A en 4K QN90A.

Het 8K-model heeft een "Infinity One Design", met een bijna randloos scherm. Kabelbeheer en aansluitingen verlopen via een Slim One Connect-box. Het beschikt ook over Object Tracking Sound (OTS) Pro-audio, die dynamisch reageert op de beweging van objecten op het scherm, terwijl SpaceFit Sound de audiosignatuur aanpast aan uw fysieke omgeving.

Beide nieuwe tvs worden geleverd met een hele reeks nieuwe slimme functies, waaronder de Smart Trainer, waarbij een aangesloten camera gebruikers feedback kan geven tijdens trainingen door de houding in realtime te volgen en te analyseren.

Een Super Ultrawide GameView-optie kan spelen op 21: 9 of 32: 9 mogelijk maken, terwijl FreeSync Premium Pro het stotteren tijdens gameplay-sessies minimaliseert.

Er zijn momenteel geen prijzen of vrijgavedetails. We zullen updaten als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.