De nieuwste tvs van Samsung kunnen thuistrainingscentra worden

(Pocket-lint) - Gezondheid wordt een bitter omstreden gebied voor consumententechnologie, en tvs vormen daarop geen uitzondering. Samsung zet weer een stap richting de frontlinie met de aankondiging van slimme functies die debuteren op zijn nieuwste tvs en ook naar een paar oudere modellen.

Met de uitbreiding van de Health-app kunnen gebruikers webcams op hun tv aansluiten om meer diepgaande training te volgen terwijl ze videos volgen, inclusief het tellen van herhalingen en het aanpassen van de vorm. Deze nieuwe functie heet Smart Trainer en zal gedeeltelijk afhangen van hoe degelijk de camera die je aansluit, is. Het zou ons zelfs niet verbazen als Samsung later opheldering geeft over soorten cameras die wel of niet werken.

De service debuteert op de nieuwe 2021 Neo QLED 8K- en 4K-modellen, maar zou ook moeten werken op de oudere Q70A en hoger, voor een paar high-end tvs uit de line-up van vorig jaar, voor het geval je al hebt geïnvesteerd.

Met de camera die wordt gebruikt om de tv uw herhalingen in realtime te laten volgen en te adviseren als hij denkt dat uw vorm niet helemaal klopt, verandert het uw tv in feite in een alles-in-één trainingsoplossing, dus het kan heel goed vinden gunst onder degenen die de juiste tv hebben. Het maakt het ook een beetje een concurrent van Apples nieuwe Fitness + -service, met zijn Apple Watch-centrische model, naast de talloze andere fitnessplatforms die je via je tv kunt streamen.

Er zullen blijkbaar ongeveer 24 werkende videos zijn om uit te kiezen wanneer het platform wordt gelanceerd, volgens Samsung, waarbij partnerschappen worden aangegaan met namen in de fitnesswereld zoals Jillian Michaels, Obe Fitness en barre3.

Of het een deuk op de markt kan maken, zal moeten worden bezien en zal in ieder geval gedeeltelijk afhangen van hoe betrouwbaar het systeem advies kan geven en uw activiteit kan volgen, maar de tijd zal het snel genoeg leren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.