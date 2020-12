Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de volgende stap aangekondigd in de ontwikkeling van de HDR10 + -standaard, resulterend in HDR10 + Adaptive.

De naam klinkt misschien als een mondvol, maar het is een verwachte stap voorwaarts in de ondersteuning van een hoog dynamisch bereik voor nieuwe televisies.

Het nieuwe systeem is ontworpen om het HDR10 + -effect aan te passen aan de omstandigheden van de kamer waarin u de nieuwste film of tv-serie bekijkt. Het houdt rekening met het omgevingslicht en past zichzelf aan, zodat u de beste resultaten krijgt op uw computer. scherm. Het gebruikt de lichtsensor op uw tv om die aanpassingen uit te voeren, zodat de kleurgetrouwheid behouden blijft, in plaats van scheef te worden omdat u ernaar kijkt naast een helder raam.

Het systeem volgt de veranderingen die in 2020 zijn aangebracht op het rivaliserende Dolby Vision-platform, toen Dolby Vision IQ werd aangekondigd. Belangrijk is dat dit niet alleen gaat om het ondersteunen van een nieuwe HDR10 + -standaard, het betekent dat HDR10 + Adaptive TVs ook de Filmmaker-modus kunnen ondersteunen .

De Filmmaker Mode, die begin 2020 werd aangekondigd, is een poging om mensen inhoud op hun tv te laten kijken "zoals de regisseur het bedoeld heeft". Het is in wezen een automatische modus die kan inslaan om de inhoud weer te geven zoals deze moet worden gezien, zodat u de beste kijkervaring krijgt, in plaats van met wilde kleuren, omdat het u nooit is gelukt om de demomodus in de instellingen van uw tv uit te schakelen.

De nieuwe HDR10 + Adaptive-standaard wordt ondersteund op aanstaande Samsung QLED-televisies - we verwachten dat deze tvs in januari 2021 worden vernieuwd - en we verwachten dat andere fabrikanten ook ondersteuning zullen bieden. Hoewel dit niet is bevestigd, is het waarschijnlijk afkomstig van onder andere Panasonic, Toshiba, TCL en Hisense.

Ondersteuning hebben is natuurlijk niet hetzelfde als inhoud hebben. Gelukkig ondersteunt Amazon Prime Video HDR10 + en Filmmaker Mode voor Samsung-tvs dankzij de nieuwe HDR10 + Adaptive-versie, dus je zou het voordeel moeten zien bij het streamen van die inhoud op de nieuwe apparaten van Samsung.

Zoals met alle onderdelen van de vergelijking van de tv-beeldkwaliteit, is dit een kleine stap en voor velen misschien niet een enorme stap in de prestaties, maar het is iets om op te letten als je overweegt om in 2021 een nieuwe televisie te kopen.

Geschreven door Chris Hall.