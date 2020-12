Een nieuwe TikTok-app op groot scherm komt naar Samsung-tvs in Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung en TikTok hebben een speciale TikTok-app aangekondigd voor Samsung Smart TVs in Europa. De nieuwe app geeft je toegang tot een samengestelde selectie videos van het sociale netwerk.

De app komt vanaf modeljaar 2018 naar alle Samsung Smart TVs, maar is nog niet beschikbaar op The Sero.

U kunt het downloaden via de Samsung Smart TV App Store, hoewel het vooraf wordt geïnstalleerd op alle nieuwe verkochte tvs. Je hebt niet per se een TikTok-account nodig om de app te gebruiken, maar het wordt persoonlijker als je dat doet.

De app toont je de meest geliefde en bekeken inhoud op TikTok, dus het zou een geweldige manier moeten zijn om te zien wat er trending is - je kunt de For You- en Following-feeds ook gemakkelijk zien. Er is ook gemakkelijke toegang tot educatieve en tutorial-inhoud - #LearnOnTikTok-videos - zodat je gemakkelijk toegang hebt tot hacks, tips, trucs en feiten.

Andere inhoud is onderverdeeld in 12 categorieën die alle verschillende belangrijke genres omvatten, van gaming en komedie tot eten en dieren.

Met behulp van de app kun je ook videos liken en erop reageren, of inhoud blokkeren of markeren waarin je niet geïnteresseerd bent.

Rich Waterworth general manager van TikTok UK zei: "Het afgelopen jaar heeft de manier waarop we leven, werken en spelen drastisch veranderd. Meer van ons brengen meer tijd thuis door, kijken tv met dierbaren en genieten van inhoud die entertaint en leert via onze smartphones. .

"Dit heeft ons ertoe gebracht na te denken over hoe we de creativiteit en vreugde van TikTok naar nog meer mensen in het VK kunnen brengen. Onze nieuwe TikTok-app zal precies dat doen, waardoor miljoenen eigenaars van Samsung-tvs toegang krijgen tot onze trending recept-hacks, komedie sketches, uitdagingen en meer - rechtstreeks de huiskamers in door het hele land. "

Geschreven door Dan Grabham.