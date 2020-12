Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn eerste MicroLED-tv sinds The Wall uit 2018 onthuld en hij is even enorm.

Met een 110-inch scherm is de nieuwe MicroLED- set niet modulair zoals zijn voorganger. In plaats daarvan wordt het geleverd als een geprefabriceerd apparaat, met dezelfde soort connectiviteit en slimme functionaliteit als de andere televisies van het merk.

Het maakt gebruik van micrometer-formaat LED-lampjes die zelfverlichtend zijn, waardoor extreme helderheid maar ook diepe zwartwaarden mogelijk zijn. De set kan ook voldoen aan 100 procent van het DCI- en Adobe RGB-kleurengamma, net als de referentiestandaard voor fotografie en videoweergave.

Het is een 4K HDR-tv, met een Micro AI-processor die de beeldkwaliteit in realtime optimaliseert. En de gebruikte MicroLEDs beloven een levensduur van maximaal 100.000 kijkuren (ongeveer 274 jaar). Dat is aanzienlijk langer dan de verwachte levensduur van OLED-schermtechnologie.

Een interessante functie die uniek is voor de 110-inch MicroLED-tv, is dat deze vier inhoudsbronnen kan splitsen om tegelijkertijd op het scherm te laten zien, waarbij elk het equivalent van een 55-inch scherm in beslag neemt. U kunt bijvoorbeeld vier afzonderlijke Premier League-wedstrijden of verschillende sporten bijhouden.

Over de prijs is nog niets bekend, al heeft Samsung aangekondigd dat de tv vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar wereldwijd verkrijgbaar zal zijn.

Geschreven door Rik Henderson.