Samsung is van plan deze week zijn volgende MicroLED-tv te onthullen

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verluidt deze week een nieuwe MicroLED TV onthullen, tijdens een online "webinar" dat nog moet worden aangekondigd.

Het debuteerde de schermtechnologie met The Wall - een tv-concept dat we voor het eerst zagen op CES in januari 2018. Het werd in de daaropvolgende jaren op de markt gebracht in verschillende formaten van 75 inch en groter.

Nu krijgen we een nieuw model en misschien is het deze keer toegankelijker / betaalbaarder.

Net als OLED maakt de MicroLED-paneeltechnologie gebruik van zelfverlichtende pixels en vereist daarom geen afzonderlijke achtergrondverlichting. Dit betekent dat het in staat is om pixels volledig uit te schakelen en diepe zwartwaarden in afbeeldingen mogelijk te maken.

Maar in tegenstelling tot OLED zijn MicroLEDs mogelijk in staat tot een hogere helderheid, dus de contrastverhouding van een algemeen scherm kan extreem zijn. Bovendien kunnen MicroLED-panelen modulair zijn, zodat enorme tvs en schermen kunnen worden gemaakt met behulp van de technologie.

Samsung zou MicroLED-modules van millimeterformaat gebruiken in plaats van micrometer, wat kan betekenen dat het moeilijker is om zijn technologie in kleinere schermformaten te gebruiken - verwacht deze week bijvoorbeeld geen 55-inch 8K-tv.

SamMobile beweert echter dat nieuwe MicroLED-tvs in 2021 op huizen gericht zullen zijn, waarbij het hoofd van de visuele display-activiteiten van Samsung als bron wordt genoemd.

Geschreven door Rik Henderson.