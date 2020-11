Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday-deals liggen voor de deur - en Samsung biedt maar liefst 32% korting op een van zijn enorme 75-inch QLED-tellers.

Geprijsd op $ 1.499,99 in de Samsung Store - dat is een besparing van $ 700 op de normale prijs. Het komt zelden voor dat tvs uit 2020 zo snel na de lancering dergelijke kortingen krijgen.

Er is zelfs een optie voor maandelijkse financiering met 0% APR, wat betekent dat u deze gigantische tv in de loop van twee jaar voor slechts $ 31,25 per maand kunt hebben.

Samsung 75-inch Q70T, nu $ 1.499,99 (bespaar $ 700). Bekijk de deal bij Samsung Store

De Q70T is de middelste van Samsungs QLED-serie, dus hoewel je niet zoveel tegenlichtzones krijgt als hoger in het bereik, krijg je toch heel veel beeldkwaliteit voor je geld.

QLED is bedreven in het verhogen van de helderheid naar niveaus ver voorbij OLED-panelen, terwijl het echt krachtige kleuren levert.

squirrel_widget_3683403

Bovendien ondersteunt de Q70T, aangezien hij in 2020 is, HDMI 2.1 - wat ondersteuning betekent voor de nieuwste en beste gamefuncties van de volgende generatie. Dat omvat variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), ondersteuning voor 120 Hz vernieuwingsfrequentie bij 4K-resolutie en automatische lage latentiemodus (ALLM).

Dus als je een filmfan bent, of op het punt staat PlayStation 5 en / of Xbox Series X te spelen, dan is dit een droom op groot scherm voor een heel fatsoenlijke prijs.

Geschreven door Jason Denwood.