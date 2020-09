Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Samsung voor het eerst zijn 8K-tv-serie introduceerde - nu met als kopstuk het Q950TS-model - zou het om oogstrelende sommen geld nodig zijn om er een te bezitten. Nu vertegenwoordigt de Q700T de eerste stappen van het bedrijf om de 8K-sluizen tegen een lagere prijs te openen.

Nou, niet dat de Q700T op geen enkele manier goedkoop is. Het 55-inch model begint bij £ 1.999, oplopend tot £ 2.699 voor de 65-inch versie. De eerder genoemde Q950TS is meer dan het dubbele van de prijs van de laatste, om dat in perspectief te plaatsen.

Dus waarom zou je een 8K-tv willen? Resolutie, maar natuurlijk met de 7.680 x 4.320 pixels - dat is meer dan 33 miljoen in totaal, dus vier keer groter dan de huidige 4K-standaard - waardoor details worden gecreëerd die je nergens anders ziet. En met de QLED 8K-technologie van Samsung belooft u een verzengende helderheid en levendige kleuren.

Elders biedt de Q700T Samsung Object Tracking Sound +, dat geluid aanpast voor een meeslepende 3D-ervaring.

Er zijn natuurlijk vangsten: er wordt bijna niets geschoten in 8K; en er is een argument dat je zo dicht bij een 8K-paneel zou moeten zitten om de resolutie te onderscheiden. Maar de 8K-panelen van Samsung schalen content op, dus met een goede bron zal een 4K Blu-ray er nog scherper uitzien op een tv als de Q700T.

Nu 4K echter pas onlangs de norm is geworden voor velen, en andere fabrikanten zich richten op HDR (hoog dynamisch bereik) en andere technologieën, vermoeden we dat het iets langer zal duren voordat 8K echt mainstream wordt.

Update: dit verhaal beweerde oorspronkelijk dat Gaming Enhancer + een functie was terwijl, na verduidelijking en een bijgewerkt persbericht van Samsung UK, wordt bevestigd dat het niet aanwezig is in de Q700T.

Geschreven door Mike Lowe.