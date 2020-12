Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung introduceerde zijn MicroLED tv-technologie tijdens CES in 2018. Sindsdien heeft het een aantal verschillende tv-formaten uitgebracht met behulp van de technologie, maar die waren buitengewoon duur en voor de meesten onbereikbaar.

Toch wordt MicroLED uitgeroepen tot een directe rivaal van OLED en zijn er geruchten over nieuwe tvs in de pijplijn - hopelijk tegen meer betaalbare prijzen.

Dus wat is de technologie die door Samsung wordt verdedigd en waarom raken AV-puristen er enthousiast over? Laten we alles uitleggen.

MicroLED is een technologie voor platte beeldschermen die voor het eerst werd ontwikkeld door de professoren Hongxing Jiang en Jingyu Lin van Texas Tech University terwijl ze in 2000 aan de Kansas State University waren.

Zoals de naam al aangeeft, bestaan MicroLED-schermen uit verschillende microscopisch kleine LEDs, die zelf oplichten per schermpixel - net als een OLED-paneel (Organic Light Emitting Diode), gebruikt alleen Micro LED anorganisch materiaal. Dit biedt het voordeel van ultralage zwartwaarden, net als OLED, maar met een hogere piekhelderheid.

"Maar ik heb al een LED-set", horen we je zeggen. Waarschijnlijk wel. Maar het is eigenlijk een LCD-paneel met op LED gebaseerde achtergrond- of randverlichting. Micro LED heeft deze aparte achtergrondverlichting niet nodig, wat betekent dat het donkerder zwart en helderder wit is, terwijl het uitvloeien van licht dat wordt geassocieerd met de huidige LED-verlichte tellies wordt tegengegaan.

Er zijn tegenwoordig tal van fabrikanten die OLED-tvs produceren, waaronder LG, Panasonic, Philips en Sony, maar Samsung heeft zich altijd onthouden van stemming, ook al maakt het zijn eigen OLED-panelen voor mobiele apparaten. Met Micro LED hoeft dat echter niet - dit zou de vlaggenschiptechnologie kunnen zijn om zijn OLED-concurrentie te overtreffen.

MicroLED heeft enkele overeenkomsten met OLED. Met OLED is elke pixel zijn eigen lichtbron, die naar wens kan worden in- of uitgeschakeld, wat zorgt voor een ongelooflijk contrast en er geen licht uitvloeit op omliggende pixels. Als een OLED-pixel is uitgeschakeld, is deze zwart. Het is niet alleen een donkerdere tint zwart, het is uit en er is geen licht. MicroLED behaalt exact dezelfde resultaten omdat het ook zelfverlichtende pixels heeft.

Hoewel OLED-panelen verbeteren, zijn hun maximale helderheidsniveaus beperkt in vergelijking met de huidige LED (vooral Samsungs QLED-panelen). Helderheid bepaalt niet alleen hoe goed een foto is, maar het is ook een belangrijke factor in de effectiviteit van HDR- content (High Dynamic Range). MicroLED kan veel helderder oplichten dan OLED, met een contrastverhouding van 1.000.000: 1. Dat is tot 30 keer helderder dan vergelijkbare OLED-tvs.

Dit is te danken aan het gebruikte anorganische materiaal (galliumnitride), waardoor de individuele RGB LED-bronnen helderder worden - en langer. Als een OLED-paneel te lang te helder is, neemt het organische materiaal af. Dat is niet zon groot probleem met anorganisch materiaal, dat een langere algehele levensduur heeft.

De piekhelderheid van Samsungs The Wall TV is bijvoorbeeld 2000 nits.

Samsung onthulde zijn eerste MicroLED-tv op CES 2018 - de 146-inch "The Wall" 4K-tv. Dit werd gevolgd door een commerciële lancering van The Wall Professional - ontworpen voor industriële installaties.

Samsung produceerde vervolgens een 75-inch 4K-versie voor thuisgebruikers, wat de goede plek was voor veel thuisbioscoopfans, zij het tegen aanzienlijke kosten. Het hoopt eind 2020, begin 2021 een nieuwe versie aan te kondigen.

LG heeft ook een voorproefje gegeven van zijn eigen 175-inch Micro LED-tv op IFA 2018 - maar er is geen woord over of je deze kunt kopen en heeft de focus schijnbaar bijna volledig teruggeschoven naar OLED.

De reden waarom Samsung The Wall op CES oorspronkelijk liet zien, was simpelweg om te laten zien dat het kan. Als troef van de 146-inch versie, toonde Samsung in 2019 een 219-inch versie.

MicroLED is een modulaire technologie - wat betekent dat panelen bestaan uit een reeks kleinere, "aan elkaar gebreid" om één groter geheel te maken. Dat betekent ook dat u creatief kunt personaliseren, in staat bent om een MicroLED-tv te installeren om aan de eisen van de klant te voldoen, of dat nu 21: 9, 16: 9 of wat dan ook is - het is een zeer flexibele oplossing.

Je kunt ook een MicroLED-tv hebben in formaten die onregelmatig zijn, waarbij Samsung zegt dat opschaling en verwerking om de levering van de beelden zekerder te maken, scherp blijft.

Op het eerste gezicht heeft Micro LED het potentieel om OLED aan te pakken en te overtreffen. Dezelfde zwartwaarden, maar met een grotere helderheid, een lager stroomverbruik en een langere levensduur, zijn allemaal enorm aantrekkelijk voor thuisbioscoopliefhebbers.

Het probleem, zo vermoeden we, zijn de fabricagekosten. Maar naarmate de investeringen van de fabrikant toenemen, wie weet, zou MicroLED een echte rivaal van OLED kunnen zijn. Beter zelfs.

Het is inderdaad erg indrukwekkend.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Rik Henderson.