Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal een grote rol spelen op CES 2021 en zal de komende weken ten volle profiteren van de digitale vakbeurs met vier evenementen.

Samsung begint op 6 januari en heeft een reeks lanceringen in verschillende delen van het bedrijf tot 14 januari met Galaxy Unpacked , waar we verwachten dat de nieuwe Galaxy S wordt onthuld.

Dat is de hamvraag, want er zijn een aantal evenementen om naar uit te kijken. De eerste heet toepasselijk The First Look 2021, waarvan Samsung zegt dat het allemaal over beeldschermen gaat. Het vindt plaats op 6 januari om 11.00 uur EST. Dit zijn de internationale tijden:

San Francisco - 08:00 uur PST

New York - 11:00 uur EST

Londen - 16:00 GMT

Berlijn - 17:00 CET

Mumbai - 21:30 IST

Tokio - 01:00 JST, 7 jan

Sydney - 03:00 AEDT, 7 jan

Ja, Samsung livestreamt zijn keynotes meestal op YouTube , maar totdat die klaar is voor de presentatie zelf, biedt het bedrijf een officiële CES 2020-minisite aan . We zullen de video insluiten zodra we deze hebben gevonden, zodat u deze op deze pagina kunt bekijken.

Het wordt een topjaar voor Samsung in 2021 en het ziet er zeker naar uit dat er veel zal worden aangekondigd.

6 januari

Samsung heeft gezegd dat het tijdens het First Look-evenement een "nieuwe wereld van displays" zal laten zien. Het is niet precies duidelijk welke producten er kunnen worden aangekondigd, maar sommige teaserbeelden hebben meerdere weergaveformaten in meerdere formaten getoond. We vermoeden dat er gesproken zal worden over MicroLED en het bedrijf heeft al bevestigd dat het vanaf begin 2021 MicroLED-tvs gaat aanbieden.

11 januari

Samsungs belangrijkste "CES-conferentie" lijkt het tweede evenement te zijn dat het organiseert, genaamd Better Normal For All. We vermoeden dat dit een top-down lancering van consumententechnologie zal zijn die waarschijnlijk een breder scala aan producten zal omvatten. Dit is vaak een van de keynotes op CES die de meeste aandacht trekt. Het bedrijf zou het kunnen gebruiken om een nieuwe Chromebook te lanceren, het zal waarschijnlijk audioproducten lanceren, waaronder de Buds Pro en misschien aangesloten luidsprekers. Zal Galaxy Home een goede lancering krijgen?

12 januari

Er is een Exynos-evenement gepland voor 12 januari, waar Samsung naar verwachting de Exynos 2100 zal onthullen, waarvan wordt aangenomen dat deze de nieuwe Samsung Galaxy S21-apparatenfamilie aandrijft.

14 januari

We hebben het over Galaxy Unpacked gehad in een aparte functie, maar we verwachten de lancering van de Galaxy S21, Galaxy S21 + en Galaxy S21 Ultra tijdens het evenement.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Chris Hall.