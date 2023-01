Roku lanceert tv's van eigen merk: Roku Select en Plus Series TV's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Roku heeft zijn eerste tv's aangekondigd die door Roku zijn ontworpen en gemaakt, in plaats van in samenwerking met een ander merk.

De familie is verdeeld in twee segmenten, met de Roku Select aan de meer betaalbare kant en de Roku Plus met meer geavanceerde functies.

De nieuwe serie tv's zal 11 modellen bieden, met afmetingen van 24 tot 75 inch, die allemaal bekende Roku-functies bieden en draaien op het Roku-platform, waardoor ze gemakkelijk toegang hebben tot een volledig scala aan streamingdiensten.

Roku heeft niet precies aangegeven welke modellen er in welke maten komen, maar we weten dat de Roku Select 32-, 43- en 55-inch modellen zal bieden, terwijl de Roku Plus in 65- en 75-inch maten komt.

Er zullen HD- en 4K-modellen zijn, maar het is momenteel niet duidelijk hoe de verdeling van die maten en resoluties is - we zullen updaten als we meer weten.

Wat Roku heeft gezegd is dat de Roku Select-modellen zullen worden geleverd met Roku Voice Remotes, terwijl de Roku Plus-modellen zullen beschikken over de Roku Voice Remote Pro.

De nieuwe Roku TV's staan momenteel alleen genoteerd voor lancering in de VS en ze zullen beschikbaar zijn vanaf het voorjaar van 2023. De prijzen beginnen bij 119 dollar voor het 24-inch model en lopen op tot 999 dollar voor de 75-inch.

Roku heeft ook een nieuwe Roku TV Wireless Soundbar aangekondigd, ontworpen om de audio-ervaring van deze TV's te verbeteren.

De nieuwe Roku TV's werden aangekondigd op CES 2023.

Geschreven door Chris Hall.