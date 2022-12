RCA Roku TV's lanceren in Groot-Brittannië, vanaf 130 pond

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - RCA heeft zich aangesloten bij de lijst van tv-fabrikanten die Roku-tv's uitbrengen in het Verenigd Koninkrijk.

De RCA Roku-tv's zijn verkrijgbaar in 32-, 40- en 55-inch schermformaten, in HD- en 4K HDR-resoluties en beginnen bij slechts £ 129,99.

Ze hebben het ingebouwde Roku smart TV-platform, zodat je geen tweede streamingapparaat hoeft toe te voegen, en worden ook geleverd met 30 dagen gratis Discovery+.

Roku-tv's hebben een aanpasbare homepage, met toegang tot de duizenden streaming-apps en kanalen die via het platform beschikbaar zijn. Hieronder vallen alle gratis tv-diensten in het Verenigd Koninkrijk, zoals BBC iPlayer, ITVX, All 4 en My5. De RCA-sets zijn ook geschikt voor Freeview Play, zodat u terug kunt scrollen door de EPG, een uitzending kunt selecteren die u misschien hebt gemist en deze kunt bekijken.

Het Roku Channel is ook gratis beschikbaar, met Roku Originals shows en films, waaronder Weird: The Al Yankovic Story met Daniel Radcliffe in de hoofdrol.

De eerste RCA Roku TV die beschikbaar is, is de RR32HD1 - een 32-inch model met een HD-beeldresolutie. Het heeft twee HDMI-poorten en twee USB-poorten. Het ondersteunt ook HDR.

Het 40-inch model (RR40FH1) is een Full HD-variant, terwijl de 55-incher (RR55UD1) 4K HDR is. Ze zijn geprijsd voor respectievelijk £169,99 en £269,99.

Je kunt de 32-inch RCA Roku TV nu bij Amazon kopen voor £129,99.

Geschreven door Rik Henderson.