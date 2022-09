Metz komt naar UK met betaalbaar Roku TV-gamma

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - AV merk Metz komt eindelijk naar het Verenigd Koninkrijk. En het introduceert een reeks betaalbare Roku TV's.

Het merk is al een gevestigde waarde in Duitsland en lanceert begin oktober vier 4K HDR-sets en twee HD-tv's in het Verenigd Koninkrijk.

Er zullen 32- en 40-inch tv's zijn met respectievelijk 720p / 1080p (2K) beeldresoluties, en 43-, 50-, 55- en 65-inch sets met Ultra HD 4K. Ze ondersteunen allemaal HDR10- en HLG-indelingen.

Ze draaien ook elk op het Roku TV smart platform, wat betekent dat alle Roku-kanalen (apps) beschikbaar zullen zijn over het hele assortiment.

Alle Metz-televisies hebben een LCD-scherm en directe LED-achtergrondverlichting voor een beter contrast (ten opzichte van randverlichte equivalenten).

Ze ondersteunen vernieuwingsfrequenties tot 60 Hz en de 32- en 40-inch modellen hebben twee HDMI-poorten (één met eARC), terwijl de 4K-modellen elk drie HDMI-poorten hebben (één met eARC).

Nadat we zelf met verschillende modellen uit de line-up hebben gespeeld, kunnen we bevestigen dat de Roku smart-ervaring snel en soepel verloopt op deze sets, zonder waarneembare vertraging tussen scrollen en het starten van Netflix, bijvoorbeeld.

Er is ook Freeview Play aan boord voor catch-up tv-toegang en om achterwaarts door de EPG te zippen om programma's te vinden om te streamen. De TV's ondersteunen allemaal zowel draadloze als bekabelde (LAN) internetconnectiviteit.

De prijzen voor de Metz Roku TV's zijn aantrekkelijk. De 4K-serie begint bij 299 pond voor de 43-inch MRD6000Z en loopt op tot 449 pond voor de 65-inch 65 MRD6000Z.

De 32 inch MRD6000Z kost slechts £159, terwijl de 40 inch £199 kost.

Geschreven door Rik Henderson.