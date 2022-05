Element Roku TV gelanceerd om deze zomer buitenshuis te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku en Element zijn een samenwerking aangegaan voor een nieuwe tv die deze zomer is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

De Element Roku TV wordt geleverd met een 55-inch 4K HDR(HDR 10) LED-paneel. De helderheid wordt beoordeeld op 700 NITS, zodat het door zonlicht heen kan prikken, terwijl ontspiegeld glas wordt gebruikt om reflecties tot een minimum te beperken.

De tv biedt ook extra bescherming tegen de elementen, met een IP55-certificering voor weer-, water-, stof- en vochtbestendigheid. De TV is ook bestand tegen temperaturen van -4 graden Fahrenheit tot 104 graden.

De tv draait op Roku OS en kan dus alle kanalen installeren en openen die beschikbaar zijn op andere Roku-apparaten. Daaronder vallen Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ en Hulu.

"Met de outdoor Element Roku TV zijn we in staat om Roku's aanbod van het nummer één verkopende Smart TV-besturingssysteem in de VS uit te breiden naar een nieuw deel van het huis", zegt Roku's senior director of business development, Tom McFarland.

"De kracht en het gebruiksgemak van Roku TV, gecombineerd met Element's toegankelijke, feature-gedreven hardware past perfect bij elke leefruimte buitenshuis."

De Element Roku TV is alleen verkrijgbaar in de VS en kan worden aangeschaft bij Walmart, voor een prijs van $1.299,99.

Geschreven door Rik Henderson.