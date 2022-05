Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft aangekondigd dat zijn Roku Ultra streaming mediaspeler zal worden uitgerust met zijn Voice Remote Pro.

Voorheen werd de speler geleverd met de standaard afstandsbediening van het bedrijf. De Voice Remote Pro-afstandsbediening heeft meer knoppen, is altijd aan en werkt op een oplaadbare batterij. De afstandsbediening kost normaal gesproken 30 dollar, maar nu zal de Ultra er ook een krijgen, terwijl het oorspronkelijke prijskaartje van 99,99 dollar gehandhaafd blijft. In een persbericht zegt Roku dat de standaardbundel half mei 2022 live zal gaan.

De website van Roku maakt al duidelijk dat de Ultra wordt geleverd met de Voice Remote Pro-afstandsbediening. Pocket-lint moet echter toegeven dat het moeten opladen van de afstandsbediening via Micro USB geen ideale ervaring is. Spraakcommando's zonder een druk op de knop zijn cool, maar AA's erbij is nog beter dan moeten opladen.

Houd er rekening mee dat Roku ook de 70 dollar kostende Streaming Stick 4K Plus met de Voice Remote Pro aanbiedt. Die kost $20 meer dan de gewone Streaming Stick 4K.

