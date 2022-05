Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music is naar Roku gekomen.

Dat betekent dat als je een Roku TV of Roku apparaat hebt, je nu liedjes en video's kunt afspelen van Apple's eigen muziekabonnementsdienst. Roku kondigde maandag aan dat de"app later vandaag beschikbaar zal zijn om te downloaden". Houd in gedachten dat Apple Music al ongeveer drie jaar beschikbaar is op Amazon's Fire TV-platform en ook beschikbaar is op de PlayStation 5.

Het heeft een tijdje geduurd voordat het buiten Apple's eigen ecosysteem werd uitgerold. En helaas zal het zelfs op Roku niet alle functies ondersteunen. Zo zal Apple Music op Roku "op dit moment" geen lossless of spatial audio bieden, vertelde een woordvoerder van Roku aan de media. Deze functies zijn echter niet beperkt tot Apple-apparaten, want ze zijn momenteel ook beschikbaar in Apple Music voor Android.

Je kunt Apple Music downloaden in deRoku Channel Store. Het biedt toegang tot je nieuwe of bestaande Apple Music-abonnement plus je volledige muziekbibliotheek op al je apparaten. Je hoeft je alleen maar aan te melden of een nieuwe Apple ID aan te maken om te beginnen met luisteren naar Apple Music op je Roku-speler, tv of soundbar zoals de Roku Streambar Pro.

Een Apple Music-abonnement is in de VS verkrijgbaar voor $ 9,99 per maand. Nieuwe klanten kunnen gebruikmaken van een gratis proefperiode van een maand.

Voor meer informatie over Apple Music en hoe het werkt, zie Pocket-lint's gids.

Geschreven door Maggie Tillman.